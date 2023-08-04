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Академия телевидения04.08.23 15:30

ПРОБА ПЕРА: «Без нас никто» - инженерные войска

Каждый мальчишка хоть раз задумывался о том, в каких рядах Вооруженных Сил России он хотел бы служить. В своих мечтах и желаниях обычно выбирают самые популярные: ВДВ, морская пехота, спецназ и другие элитные войска.

Но есть воинские формирования, которые не значатся в этом списке, например, инженерные войска. Молодые люди считают службу в них непрестижной и сравнивают со «стройбатом». Этот стереотип складывается исключительно от незнания.

Инженерные войска являются частью Вооруженных Сил нашей страны и ведут свою историю с 21 января 1701 года - со времени Указа Петра Первого о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». Они участвовали во всех сражениях по защите Отечества: в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854–1855гг.), во время русско-японской войны (1904-1905гг.), в Великой Отечественной войне (1941—1945гг.).

Инженерные войска имеют свой флаг, эмблему и свой девиз: «Без нас никто». Ни одно общевойсковое подразделение не может выполнить боевую задачу без участия этого рода войск. Военные инженеры занимаются разведкой местности, минированием и разминированием, наводят переправы через водные преграды, возводят мосты, решают задачи по фортификационному оборудованию.

Именно они обеспечивают мобильность боевых подразделений, штурмовых групп, прохождение военных колонн по маршрутам, техническую жизнеспособность полевых штабов и лагерей.

Служба в таких войсках требует подготовки военнослужащих по многим узким, по-своему сложным специальностям. Например, сапёр, фортификатор, инженерный разведчик, понтонер, механики и водители специальной инженерной техники и машин.

Со стороны может показаться, что инженерные войска играют второстепенную роль в боевых действиях.

Однако в настоящее время СВО доказывает высокую востребованность военных специалистов. ВСУ имеют мощное и высокоточное вооружение. И наши инженеры создают ложные позиции, применяя надувные макеты танков, самолётов, средств ПВО, тем самым вводят в заблуждение противника.

Под обстрелами ВСУ саперы определяют заминированные участки местности и обезвреживают взрывчатку, оборудуют минно-взрывные заграждения и минные поля, прокладывают безопасные маршруты для наших солдат и военной техники, разминируют освобожденные территории.

Инженерные войска оснащены современными комплексами, которые способны прокладывать проходы в минных полях, рыть или засыпать котлованы. Специальные машины могут найти и обезвредить взрывные устройства с дистанционным управлением и мины с электромагнитными взрывателями.
Профессионализм и мужество военных инженеров способствуют успешному ведению боевых действий СВО.

Возможности инженерных войск также используются при ликвидации последствий аварии и стихийных бедствий в мирное время. Например, ликвидация аварии на АЭС в Чернобыле.

Оказывают помощь людям: взрывают ледяные заторы на крупных реках, предотвращая паводок, очищают дороги от снега, соединяя малые населённые пункты с административными центрами, строят временные переправы и понтонные мосты, обеспечивая проезд спецтехники и машин экстренных служб. Сапёрные подразделения уничтожают найденные поисковиками боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Востребованность и значимость специальности военный инженер в российской армии будет расти с каждым годом. Непрерывно модернизируется техника, совершенствуется вооружение, появляется современная военная робототехника, а это значит, что нашей армии требуются квалифицированные военные специалисты.

Выбирая в каких войсках служить, важно осознавать, что самая главная задача - защищать свою страну, свою Родину.

Максим Пичугин, ученик «Академии телевидения», 14 лет.

Фото Влада Северного.

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