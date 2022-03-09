ПРОБА ПЕРА: Евгения Чибис ответила на вопросы юных журналистов «Академии телевидения»

В «Академии телевидения» состоялась пресс-конференция с Евгенией Чибис, руководителем Единого волонтёрского центра региона, супругой губернатора Мурманской области. Юные журналисты - ученики проекта «Академия телевидения» - задали Евгении Владимировне самые разные вопросы.

Позже, в интервью для телеканала «Арктик-ТВ», она призналась, что лучший вопрос был про самый запоминающийся подарок. А им оказалась собака, которую подарили дочери, но она стала подарком для всей семьи и теперь дарит радость всем каждый день.

Во время пресс-конференции было очень интересно. Евгения Чибис ответила на все вопросы, рассказала о своём волонтёрском пути и о самом первом волонтёрском дне, о своих домашних животных, о любимом виде спорта, фильме, книге и о мероприятиях, которые она посещала. Также мы узнали много интересного о переезде семьи губернатора на Крайний Север, о полюбившихся местах в Мурманске.

Как я узнала, для семьи Евгении Владимировны переезд был важным и волнующим событием. Впрочем, Мурманск встретил их хорошей погодой и отзывчивыми людьми. Жалеть о переезде им не пришлось, а снежная зима вскоре стала любимым временем года семьи Евгении Чибис.

Ни один участник пресс-конференции не остался без внимания. Детям вручили подарки, все юные журналисты счастливые и довольные разошлись по своим делам с чувством выполненного долга.

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения», 12 лет.