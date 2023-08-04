ПРОБА ПЕРА: почему я рекомендую обучение в «Академии телевидения»

В Мурманске уже несколько лет работает медиашкола «Академия телевидения». Я рада. Что в прошлом году стала её ученицей. И хочу рассказать, почему я рекомендую этот центр другим.

Самое главное, я считаю, это большое количество практики. Многочисленные съёмки, написание статей, интервью и, конечно же, уличные социологические опросы. Это очень помогает раскрепоститься и стать намного увереннее в себе, что очень важно в работе журналиста и в целом для жизни в социуме.

Посещение различных интересных мест, например, Мурманская областная Дума, походы к блогерам, в театры, на радио и даже в водоканал. Там вы можете узнать для себе очень много важных вещей о работе разных предприятий Заполярья, о которых в школе вам никто не расскажет.

Знакомства с людьми из разных сфер. Начиная от депутатов, заканчивая блогерами. Такая практика помогает нам в общении с другими развиваться в совершенно разных направлениях. Мы наработали важное умение правильно задавать вопросы, чтобы узнать о той или иной теме.

Речь и умение работать в кадре. В «Академии телевидения» вам расскажут, как правильно вести себя в кадре, как работать в паре с оператором и как создать интересную для зрителя картинку. Что касаемо речи, на курсе «Я-журналист» прокачают ваше умение не просто доносить мысль, а делать это грамотно и так, чтобы вас захотели слушать.

Трудностей будет немало, но, если вы вдруг решитесь пройти курс, долго не раздумывайте! Вы получите не только ценный опыт, но и много приятных моментов, которые потом ещё всю жизнь будете вспоминать!

Тамара Адеишвили, ученица «Академии телевидения».

Фото: проект «Академия телевидения».