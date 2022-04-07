ПРОБА ПЕРА: Пока Грайс спит в отряде, в городе всё спокойно

Ученики «Академии телевидения» познакомились с Марией Перминовой, спасателем Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, и её боевым товарищем - золотистым ретривером Грайсом. Эта встреча произвела на нас большое впечатление.

Молодая женщина и её служебная собака постоянно спасают людей: ищут заблудившихся грибников или людей, попавших под лавину. Когда ЧП – они всегда на посту!

Юные журналисты, естественно, на этой встрече больше спрашивали про Грайса:

- Чем питается Грайс?

- Грайс питается кормом, - отвечает Мария Перминова. - Но раньше питался обычной едой.

А ещё мы узнали, что Грайс проходит медосмотр один раз в год, а экзамены сдаёт один раз в 2 года. Ведь он – штатный сотрудник МЧС.

- Расскажите, пожалуйста, о самом первом выезде Грайса, - задают очередной вопрос будущие журналисты.

- Самый первый выезд Грайса был на взрыв газа, - рассказала Мария Перминова. - Грайс сразу же себя проявил, он нашёл человека под завалами. Он очень умный парень.

Грайс живёт за счёт государства, ему всё оплачивают. На службе ретривер уже 8 лет. А это уже немало. А что же потом?

- Когда Грайс окончит службу, жить он продолжит со мной, - сказала хозяйка, отметив очень важную деталь, - пока Грайс спит в отряде, в городе всё спокойно.

И действительно, пока он спит, в городе всё спокойно: нет ЧП, нет заблудившихся людей.

В конце пресс-конференции Грайс показал, как он выполняет различные команды. Многие ребята сами смогли проверить его выучку, подав ту или иную команду.

Расставаться нам было немного жаль. Но впереди у нас новые интересные встречи.

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения», 12 лет.