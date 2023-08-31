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Академия телевидения31.08.23 15:40

ПРОБА ПЕРА: превращаем прошлое – в настоящее, или Военно-историческая реконструкция юных Героев

Подростки современного мира часто живут только настоящим и будущим, интересуясь новшествами и новинками, стараясь поскорей занять своё место онлайн: быть в тренде, узнавать всё первыми. А вот событиями прошлого интересуются далеко не все. И даже теми событиями, которые позволили нам сейчас спокойно сидеть в соцсетях, играть в телефоне, да и вообще — жить. Я - о событиях Великой Отечественной войны. О тех страницах истории, которые должен знать каждый. Особенно мы – жители героического Мурманска.

Я хочу поделиться своим опытом и опытом своих товарищей, которые не просто изучают историю по книгам или лекциям, а перевоплощаются в её героев, возвращаются в прошлое и реконструируют его. Мы – члены группы военно-исторической реконструкции «Титовский Гарнизон» - собственными руками прикасаемся к истории нашей армии и её героическому подвигу, совершенному в годы страшной войны. Благодаря такому увлечению мы на собственном примере знаем, что носили бойцы Красной Армии, каким было их снаряжение, вооружение, быт.

Чем занимается «Титовский гарнизон»? Это не только военно-исторические реконструкции, но и интерактивные выставки, работа почётных караулов и салютных групп как в Мурманской области, так и за её пределами.

Кто-то спросит, а могут ли дети участвовать в военно-исторической реконструкции? Если детям, 12-15 летним подросткам, нашлось место на войне, то почему им нельзя заниматься военной историей? «Меня всегда интересовала эта тема, поэтому некоторое время назад я вступил в военно-исторический клуб и начал серьёзно заниматься изучением истории Красной Армии», - говорит один из самых юных участников группы военно-исторической реконструкции «Титовский Гарнизон» Даниил Пронин.

До начала войны в армии дети были только воспитанниками полков. Как правило, мальчиков 12-14 лет из детских домов зачисляли в музыкальные подразделения, где они и несли нелёгкую военную службу. Утром и днём они как обычные дети ходили в школу, учились, получали оценки, делали домашнее задание. Вечером ходили в наряды, занимались строевой и физической подготовкой. В основном играли на музыкальных инструментах в полковых оркестрах. Носили солдатскую форму, такую же, как и у взрослых красноармейцев, только маленького размера.

Самыми известными из воспитанников полков Красной Армии, проявившими героизм в начале войны, были мальчишки из Брестской крепости. Один из них - Петя Клыпа, в 1941 году ему было пятнадцать лет. С началом войны Петя стал вместе со взрослыми бойцами защищать крепость. Он ходил в разведку, разыскивал под завалами оружие, боеприпасы и медикаменты, помогал чем мог женщинам и детям, которые прятались в подвалах крепости.

Помимо Пети Клыпы в Брестской крепости с врагом сражались и другие воспитанники полков. В боях в крепости погиб Петя Васильев, остальные мальчики: Коля Новиков, Петя Котельников, Володя Измайлов после того, как крепость пала, попали в гитлеровский плен. Пройдя все ужасы нацистской неволи они все живыми вернулись на Родину. Петя Котельников был из них самым маленьким – ему в 1941-ом было всего 12 лет.

«Образ мальчика-воспитанника я увидел в фильме «Брестская крепость», в герое Саше Акимове, который объединяет в себе черты всех юных защитников Брестской крепости, а особенно, конечно же, Пети Клыпы. Именно образ Пети и был взят мной за образец, когда я решил заниматься военно-исторической реконструкцией. Папа помог мне достать пилотку, гимнастерку, шаровары и сапоги. Я стал участвовать вместе с реконструкторами в их выставках, рассказывая о подвиге маленьких героев начального периода Великой Отечественной войны», - рассказывает Даниил Пронин.

Зачем ребята это делают? Во-первых, это очень интересно, они узнают много нового об обмундировании Красной Армии, её снаряжении, вооружении и быте. Во-вторых, им очень нравится делиться полезной информацией со своими сверстниками на выставках в школах, где к истории воспитанников Красной Армии всегда повышенный интерес. В-третьих, нужно не забывать о подвиге мальчиков-воспитанников полков. Благодаря такой деятельности об этом узнают и другие мальчики, девочки из современных школ.

Но главное, наверное, состоит в том, что конечно же война - это не место для детей, но подвиг героев показывает нам - современным детям, что наши сверстники в те страшные и дни лета 1941 года были готовы без всяких раздумий отдать в боях за Родину самое дорогое, что у них есть,  – свою жизнь.

Павел ЧАПЕНКО, ученик «Академии телевидения», 14 лет

Фото Константина ПОГАДАЕВА

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