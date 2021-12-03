ПРОБА ПЕРА: Роль СМИ в решении глобальных и повседневных проблем

Воспитанники проекта «Академия телевидения» продолжают всё глубже вникать в сложное журналистское ремесло. Осваивая азы новой профессии, некоторые из них уже пытаются осмыслить мир, в который они входят. Например, Виктория Пантилеева, участница проекта «Академия телевидения», попробовала провести небольшой анализ роли СМИ в современном быстро изменяющемся обществе.

СМИ всегда являлись неотъемлемой частью общества, недаром говорят «пресса – четвёртая власть». Появилась масса информационных площадок, позволяющих человеку в короткие сроки и без проблем найти нужную информацию. Достаточно под рукой иметь гаджет и доступ в Интернет. Новые технологии убедили многих перейти во Всемирную паутину. Отпала необходимость в блокноте и ручке, визитах в библиотеку и ожиданиях «голубиной почты». Попробуем разобраться, какова в этом роль СМИ?

Одна из важных функций СМИ - политическое просвещение. Ещё недавно большинство россиян не интересовалось проблемами России как государства. Ныне уровень политической грамотности граждан вырос. Именно телевидение во многом берёт на себя функцию просвещения: люди узнают об многих событиях в мире с голубых экранов. Нам показывают и рассказывают о существующих экологические проблемах: глобальное потепление, повышение уровня мирового океана, таяние ледников; катастрофы, связанные с извержением вулканов (как на Канарских островах), различные политические и экономические новости.

Россия в составе СССР была за «железным занавесом», в то время многие люди не имели понятия, как обстоят дела в других странах. Ко всему прочему, население было ограничено в свободе передвижения, контактах с иностранными гражданами, соответственно, не имело возможность получить информацию из первых уст. Сейчас всё изменилось - каждый житель страны имеет шанс быть услышанным.

Взять, например, ежегодное мероприятие, в ходе которого Владимир Путин, Президент России, отвечает на вопросы граждан. «Прямая линия» уже помогла решить проблемы как обычных людей, так и государственного уровня. В 2017 году жители Балашихи рассказали о мусорном полигоне, в 200 метрах от которого построены жилые дома. Свалке более 50 лет, а здания стоят вплотную к ней, что законодательно недопустимо. И уже спустя месяц полигон перестал принимать мусор. На его месте планируют построить горнолыжный спуск. Люди с помощью телевидения смогли озвучить проблемы лично президенту, что помогло оперативно её решить. «Прямая линия» демонстрирует, что есть обратная связь от власти. Количество обращений растёт, а это значит, что общество заинтересовано в развитии страны. Такие образом, СМИ помогает установить прямой контакт населения и власти, что обеспечивает оперативные выявление наболевших вопросов и поиск их решения.

Не менее созидательную функцию выполняет СМИ, популяризируя работу благотворительных организаций. В России благотворительность стала развиваться благодаря рекламе в соцсетях. ТВ-каналы поддержали эти инициативы, рассказали о конкретных детях и их проблемах. Например, много людей узнало об историю Миши из Мурманска. Ему диагностировали спинально-мышечную атрофию. Это заболевание приводит к параличу и остановке дыхания. Чтобы спасти Мишу, было необходимо собрать 200 миллионов рублей. О нём писали в региональных газетах и журналах, снимали ролики в интернете. Потом подключилось телевидение. Мама мальчика завела свой блог «ВКонтакте» и активно вела его. Вскоре о Мише узнали и региональные власти. Общими усилиями удалось собрать нужную сумму - Миша будет жить!

Эту историю большинство узнало из новостей и соцсетей. По городу были развешены баннеры и плакаты. СМИ напрямую повлияли на распространение информации и увеличение аудитории потенциальных спонсоров.

О других детях с различными недугами нам также сообщают многочисленные площадки в Интернете. Множество постов с призывом о помощи выкладывают благотворительные сообщества и сами родители ребят. Таким образом, можно собрать необходимую сумму гораздо быстрее. Итог: с помощью медиа больше людей смогут узнать о проблеме и вовремя помочь нуждающимся.

В век современный технологий, когда ежедневно человек изобретается что-то новое, не стоят на месте и информационные тренды. Помните, все начиналось с колеса, а сейчас - беспилотное такси отвезёт вас домой. Если нет желания идти в магазин, можно заказать товары в приложении. Всё больше и больше повседневных проблем решается одним кликом на экране телефона. Одно приложение заменяет 10 магазинов. Каждый бренд имеет личный сайт или онлайн-магазин.

Пандемия заставила магазины обеспечить население доставкой: улицы заполонили «зелёные человечки» на велосипедах и самокатах. Реклама и пиар в СМИ беспроигрышно работают на привлечение внимания целевой аудитории. Речь идёт не только о навязчивом таргетинге в соцсетях, но и традиционных радио, телевидении и печатных изданиях. Грамотная подача обеспечивает имидж бренда и рентабельность на ретейлах, а значит, отклик конечного потребителя диктует формат обратной связи – будь то картинка в инстаграме, будь то сюжет на ТВ, конкурс-розыгрыш на радио или провокационный пост на Фейсбуке. Каждый формат имеет свою аудиторию, а пресса выступает посредником между реализатором продукта или информации и населением.

Итак, средства массовой информации постепенно выводят жизнь человека на новый уровень. Через ТВ, интернет, журналы и другие медийные площадки люди обмениваются информацией. Чем быстрее проблема наберёт необходимый масштаб, тем быстрее её смогу решить и власть, и люди. А это влияет на решение проблем глобального уровня и одного человека.