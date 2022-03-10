ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис

Ученики проекта «Академия телевидения» стали участниками пресс-конференции с первой леди Заполярья Евгенией Чибис, которая является руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области и организатором проекта-конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих в закрытых гарнизонах нашего региона.

Юные журналисты интересовались деятельностью волонтёрской центра, в частности, работой проекта «Серебряные волонтёры».

Евгения Владимировна Чибис рассказала, что в этом проекте участвуют уже более 100 северян в возрасте от 50 лет. Задача проекта - это объединить людей с жизненным опытом и знаниями, дать им возможность проявить себя, помогая другим.

Как узнали юные журналисты во время пресс-конференции, Евгения Владимировна преподаёт в МАГУ, направление «Экономика. Финансы и кредит». «Я считаю себя очень требовательным преподавателем. Мне хочется донести тему до каждого студента, чтобы в будущем они стали успешными и с благодарностью вспоминали своего преподавателя» - рассказала Евгения Чибис.

В ходе пресс-конференции ребята получили ответы на вопросы о первом волонтёрскомом опыте, трудно ли быть женой губернатора и как Евгения Владимировна проводит свободное время. Спикер отвечала на вопросы журналистов искренне и с улыбкой.

- Какое самое значимое событие в Вашей жизни?

- Как и для любой женщины-матери, рождение ребёнка - самое знаковое, запоминающееся событие в жизни. И для меня рождение детей, а их двое, было самым значимым в жизни!

Вопросы о Заполярье, переезде на Крайний Север, любимые места Мурманска также не остались без ответа.

- Решение о переезде на Крайний Север принималось легко, потому что главное для нас, это семья, - отметила Евгения Чибис. - А семья должна быть всегда вместе! Север встретил нас хорошей погодой, здесь очень открытые, добрые, внимательные и отзывчивые люди, а сила Севера в людях! Я люблю гулять пешком, поэтому самое любимое место в городе - площадь Пять Углов. Нравится мне и Семёновское озеро, и вид на Кольский залив с микрорайона Абрам-Мыс.

Евгения Владимировна поделилась с юными журналистами секретами успеха в реализации своих проектах: «Основной секрет - это получение удовольствия, радости, удовлетворения от работы. Помогать от души, а не по принуждению. И самое главное в жизни - оставаться человеком!».

В завершении пресс-конференции ребята поблагодарили Евгению Владимировну за встречу, положительные эмоции от общения и сделали общую фотографию на память.

Максим ПИЧУГИН, ученик «Академии телевидения», 13 лет