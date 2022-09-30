ПРОБА ПЕРА: Три пиццы, или Подвели итоги конкурса в «Академии телевидения»

20 сентября в «Академии телевидения» подвели итоги областного конкурса рисунков «Россия- многонациональная страна». Члены жюри, представители национальностей диаспор Мурманской области наградили победителей ценными призами: квадрокоптером, наушниками, колонкой. Самый вкусный приз - три пиццы от телеканала «Артик-ТВ» забрали юные журналисты Мурманской области.

20 сентября в «Академии телевидения» подвели итоги областного конкурса рисунков «Россия- многонациональная страна». Члены жюри, представители национальностей диаспор Мурманской области наградили победителей ценными призами: квадрокоптером, наушниками, колонкой.

Самый вкусный приз - три пиццы от телеканала «Артик-ТВ» забрали юные журналисты Мурманской области.

После награждения состоялась пресс-конференция, на которой юным журналистам представители татарской, чувашской и еврейской национальностей ответили на вопросы и рассказали о национальном быте.

Также юные воспитанники проекта «Академия телевидения» приняли участие в создании сюжета о мероприятии на телеканале «Артик-ТВ», задав вопросы победителям конкурса.

На общем собрании юных журналистов решили съесть 3 пиццы на ближайшем занятии.

Кирилл БУТ, 12 лет