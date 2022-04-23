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Академия телевидения23.04.22 19:00

ПРОБА ПЕРА: Вопрос: «А как там?», - ставит лётчика–космонавта Александра Мисуркина в тупик

16 апреля в Центре современного искусства собрались ученики из разных школ Мурманска и Мурманской области, чтобы встретится с лётчиком-космонавтом, Героем России Александром Александровичем Мисуркиным. За плечами космонавта 3 космических полёта на МКС, продолжительность работы на станции более 346 суток и 4 выхода в открытый космос – 28 часов 13 минут.

В зал для встречи с космонавтом пришло много ребят, сидели тесно друг с другом, как космонавты в космическом корабле.

Александр Мисуркин вышел на сцену и сразу поблагодарил школьников: «Это самая тесная рассадка из всех залов, которые я видел. Для меня большая честь, что вы пришли на встречу».

Своё выступление Александр Александрович начал с самого популярного вопроса о космосе, который, по мнению лётчика-космонавта, ставит его в тупик: «А как там?».

Ответ на этот вопрос он подготовил в видеоролике от первого лица.

Ребята увидели предполетную подготовку космонавтов, запуск ракеты «Союз», отключение двигателей по ступеням, выход на орбиту, стыковку с МКС и возвращение на Землю. Видео сопровождалось интересными комментариями и пояснениями автора.

Лётчик-космонавт рассказал, что в 13 лет решил стать космонавтом, а поддержал его мечту школьный учитель. Будущий покоритель космоса прибавил себе два года к возрасту и записался в аэроклуб.

Так начался его путь к звёздам.

Через 22 года смелостью, находчивостью, некоторым везением и упорным трудом мечта, отправиться в экспедицию на МКС, осуществилась.

«А если бы я не стал космонавтом, стал бы моряком!», - заметил Александр Мисуркин.

Школьники узнали о работе, быте, распорядке дня и отдыхе на МКС. Выяснили что у космонавтов в чемоданчиках, как из меховых тапочек сделать подушку для сна и приготовить к Новому году в невесомости салат «Оливье».

В ходе встречи лётчик-космонавт рассказал о курьёзном случае на МКС: «Будучи командиром экспедиции во втором полёте, и страстно любя бадминтон, я не мог упустить шанс популяризировать мой любимый вид спорта. Поэтому 1 января 2018 года на борту МКС состоялась первая игра в бадминтон в истории человечества за пределами атмосферы. В результате игры был сломан один из компьютеров, но на первый раз нас всё-таки простили».

Особенно интересовал школьников выход космонавта в открытый космос.

«Выход в открытый космос - это любимая и самая физически тяжёлая часть моей работы. Один скафандр весит 112 килограмм!», - рассказал космонавт и предложил к просмотру презентацию из реальных фото- и видеоматериалов.

Ученики встречи получили подробные ответы и на вопросы о высадке астронавтов на Луну и возможном полёте на Марс, видели ли космонавты НЛО, о внештатных ситуациях, профессиональных и личных качествах экипажа МКС.

На все вопросы лётчик отвечал искренне и с улыбкой.

Завершил выступление Александр Мисуркин своим жизненным кредо: «Самое главное в отряде космонавтов - это уметь работать в команде, доверять друг другу. Всегда говори, что делаешь, делай, что говоришь. И помни, собираешь доверие годами, а теряешь его за секунду».

Ребята поблагодарили космонавта за интересный рассказ, живое общение, положительные эмоции, сделали фотографии на память. Александр Александрович дал автографы школьникам.

Максим ПИЧУГИН, ученик «Академии телевидения», 13 лет.

Фото автора.

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