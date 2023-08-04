ПРОБА ПЕРА: «Вызов» из открытого космоса

Я побывала на премьере единственного в мире фильма, который был снят в открытом космосе, поэтому хочу поделиться своими впечатлениями.

Однозначно, этот фильм оставил впечатления. Зацепил меня не только сюжет, но и то, как актёры сумели прожить свои роли. Я восхищена тем, насколько хорошо режиссёр смог воплотить в полноценной картине свою задумку. Невероятно сильно бросается в глаза то, насколько детально была выполнена работа.

Сюжет фильма заключается в том, что торакальному хирургу Евгении, главной героине, предстоит подготовиться к космическому полёту и провести операцию космонавту в сложных условиях. Но, уже находясь там, возникло много проблем, с которые врачу пришлось преодолевать. Несмотря на всю неуверенность, страх, она сумела себя побороть и спасти жизнь космонавту, который находился на грани жизни и смерти.

В съёмке фильма участвовали действующие космонавты: Олег Викторович Новицкий, Антон Николаевич Шкаплеров и Пётр Валерьевич Дубров.

Отмечу, что помимо главной героини фильма на борту МКС впервые в истории освоения Космоса находился и главный режиссёр Клим Шипенко.

Тамара Адеишвили, ученица «Академии телевидения».

Фото предоставила Тамара Адеишвили.