ПРОБА ПЕРА: Я знаю, добрые дела зависят от нас самих!

«Лучше самая малая помощь,

чем самое большое сочувствие».

(Владислав Лоранц)

Я не ошибусь, если скажу, что у многих из нас есть усатые, хвостатые, лохматые, всегда любящие и преданные четвероногие друзья - домашние животные.

Но много кошек и собак находятся в зооприютах. У всех сложная судьба: кого-то предал хозяин, оставив на улице, кто -то никогда не знал, что значит иметь свой дом. Есть такие, которые пострадали в драках с сородичами или, что ещё страшнее, от человеческих рук.

Что мы, дети, можем сделать для животных из приюта? С чего начать помогать? Как стать волонтёром приюта для бездомных животных, если тебе нет 18 лет?

Самая простая и посильная каждому школьнику помощь, которую он можем оказать приюту, заключается в распространении информации о животных приюта на страницах в соцсетях. Делайте репосты! Всегда есть шанс, что кто-то из ваших знакомых, друзей знакомых и т.д. увидит фотографию усатой мордочки и разглядит в её глазах то, от чего сердце дрогнет и скажет: «Ты - моё мокроносое чудо! Навсегда!».

Главное — это помочь кошкам и собакам найти свой дом, своего человека!

В приюте много лохматых лап, которые ждут не только новых хозяев, но и заботливых помощников-волонтёров.

Берите взрослых за руку, сходите в приют для бездомных животных!

Каждого питомца хочется погладить, сказать ласковое слово, почесать за ушком или погладить пузико, поиграть и погулять с ним.

И физическая нагрузка, как в спортзале, вам обеспечена: подмести и помыть полы в комнатах и вольерах, поменять воду для питья, убрать за животными и покормить их, дать каждому угощение.

Сколько сил, энергии и позитивных эмоций подарит вам прогулка с собаками! Если вам хочется спокойствия и тепла, можно провести время в мурлыкающей компании.

Чтобы помочь приюту для бездомных животных я организовал акцию: «Обменяй корм на вещь». Подготовил несколько информационных листовок, плакат и проигрыватель с песнями о животных.

У ближайшего магазина поставил стол и разложил уже ненужные мне вещи: игрушки, школьные принадлежности, свои поделки.

Вскоре стол опустел, а корзинка наполнилась угощениями для бездомных хвостиков.

Я знаю, добрые дела зависят от нас самих!

Автор фото и текста ученик «Академии телевидения»

Максим ПИЧУГИН, 13 лет