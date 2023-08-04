ПРОБА ПЕРА: заметки небывалого туриста, или Моя первая кумжа!

Заядлым туристом я себя никогда не считал, хотя колесил вместе с родственниками на машине по Кольскому полуострову и побывал во многих, обозначенных на карте туроператорами и гидами местах.

Заядлым туристом я себя никогда не считал, хотя колесил вместе с родственниками на машине по Кольскому полуострову и побывал во многих, обозначенных на карте туроператорами и гидами местах.

Подготовка

Однажды, листая ленту новостей в соцсети «ВКонтакте», наткнулся на туристическую группу, участники которой собирались в пеший поход с ночёвкой.

Почему бы и нет?!», - подумал я, поставил «+» в комментариях группы и составил список необходимого снаряжения.

Оказалось, что мне срочно нужна палатка, туристический рюкзак и котелок, потому что, путешествуя на машине, необходимости в этих вещах у меня не возникало. К тому же организатор похода посоветовал взять удочки, так как намечалась неплохая рыбалка.

Первый день похода

Рюкзак собран по всем правилам, рыболовные снасти готовы - в путь, в мой первый самостоятельный поход!

На месте сбора оказалось всего 7 смельчаков, которые не побоялись капризов северной погоды и вероятного затяжного дождя. Настроение у всех было боевое! По пути наш проводник Вячеслав рассказывал о достопримечательностях маршрута: гора Лисья, полигональные озёра, родники и об озере Ларионовском, к которому мы и направлялись.

7 километров до лагеря обеспечили мне приятную физическую нагрузку и массу положительных эмоций. Погода была к нам благосклонна и даже немного позволила насладиться тёплыми лучами солнышка. Порадовало, что не было назойливых вампирчиков.

Лагерь разбили быстро. Я впервые самостоятельно установил палатку, надул самонадувающийся коврик (без моей помощи он надуваться не хотел) и заварил в котелке ароматный чай с листьями брусники и ягодками морошки.

После обеда все пошли к озеру ловить рыбу.

Рыбалка

Заядлым рыбаком я себя никогда не считал, да и особо возиться с удочками мне было не интересно.

Рыбалка в этот день не задалась. Рыба выпрыгивала из воды, делала «свечку», срывалась с крючка и, махнув хвостом, оставляла мне брызги, тающую надежду на вечернюю уху и твёрдую решимость поймать её завтра.

У костра

Костёр - главный и незаменимый, всех согревающий и объединяющий помощник в походе. Как же здорово сидеть у костра, смотреть на языки пламени, есть на ужин гречку с тушёнкой и вести непринужденную беседу с людьми, с которыми недавно познакомился! В тот момент я чувствовал себя независимым и одновременно был частью команды.

Ночь

Как приятно засыпать в палатке: завернуться в спальный мешок, вдыхать влажный, пропитанный ароматами леса воздух, и слушать мурлыканье ручейка!

Приятно, если правильно выбрал место для установки палатки. Моя же стояла на склоне совсем незаметной горочки! Я постоянно соскальзывал с коврика до тех пор, пока коврик не сполз вниз, образовав огромную складку у входа. От такого маневра выскочил колышек и вход палатки плотно закрыть уже не получалось. Колышек я так и не нашёл. Но нет безвыходных ситуаций! Бинтом притянул угол палатки к дереву, закрыл вход, развернулся по диагонали и сладко уснул.

День второй

Проснулся я полным сил и энергии, с чувством, что этот день обязательно будет особенным.

К костру подтягивались заспанные туристы. Плотно позавтракав, я взял спиннинг и отправился к озеру.

Несколько забросов и блесна за что-то зацепилась. «Опять камень», - подумал я, как вдруг леска натянулась, а спиннинг стал вырываться из рук. Я крепче его схватил и принялся быстро крутить катушку. Рыба сопротивлялась, пытаясь уйти на глубину. В метрах двух от берега она остановилась за камнем и внезапно выпрыгнула. Леска зазвенела и спиннинг развалился на две половины. Я схватил леску и рывками вытянул рыбину из воды. Какая она красивая и большая - моя первая в жизни пойманная рыба (кумжа, вес 1,3 кг)!

Я уже не новичок

Вячеслав объявляет общий сбор, и мы отправляемся в обратный путь.

Говорят, что новичкам везёт! Опровергну это утверждение в следующем походе, ведь я уже не новичок!

Максим Пичугин, ученик «Академии телевидения», 14 лет.

Фото автора.

На фото Максим Пичугин, группа «ВК» «ВелоОтдых Мурманск»: https://vk.com/velootdykh