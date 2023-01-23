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Академия телевидения23.01.23 13:50

ПРОБА ПЕРА: Заполярный бал - центр притяжения молодёжи

В Мурманске состоялось грандиозное мероприятие - Заполярный бал. В качестве участников на него были приглашены юные кадеты, ученики Нахимовского военно-морского училища, а также ученицы старших классов со всей Мурманской области. За время репетиций им удалось выучить 16 танцевальных постановок.

Мероприятие проходило в «Okean hall», расположенном на территории конгресс-отеля «Меридиан». Бал длился около 4-х часов. Во время открытия торжества на барабанах играли кадеты, а танцы сопровождались живой музыкой.

Бал стал незабываемым для участников и их родителей. Присутствовала и Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра. От неё подростки получили поздравления и напутствия.

Организатор мероприятия Татьяна Пучкова дала нам небольшой комментарий по поводу торжественного события: «Занимаюсь проектом с 2018 года. За это время очень его полюбила. Изначально мероприятие планировалось для военнослужащих, но в связи с внешней политической ситуацией мы его немножко переформатировали, а именно, попросили у Президентского Фонда культурных инициатив чуть снизить возрастной порог. Таким образом и появился этот проект, в котором могли участвовать дети от шестнадцати лет. Одна из наших главных целей - вернуть офицерам и тем ребятам, которые сейчас находятся в кадетском корпусе и в Нахимовском училище, ту славу и тот статус, который был ранее, напомнить о том, что это образованные и культурные люди».

Много восторга и горящих глаз было в этот день!

По словам одной из участниц бала Мирославы Галицкой, в этот день она получила невероятные эмоции: «Сначала не ожидала чего-то масштабного, но сразу после прибытия на бал поняла, как ошибалась».

За время подготовки Мирослава познакомилась с замечательными ребятами. «Мысль о том, что это последняя встреча, наводит на грусть», - призналась она.

Многих интересует вопрос: как сложились в дальнейшем взаимоотношения участников бала?

Мальчики из Нахимовского военно-морского училища попросили добавить девочек в «общую беседу», а во время каникул они проводили время вместе. Многие из них побывали в кинотеатрах, несколько раз сходили на каток. Ребята стали настоящими друзьями. Никто не думал, что они продолжат общение и после мероприятия.

Но настал момент расставания, началась третья четверть. Девочки вернулись к учёбе в школе, а мальчики - в училище. Теперь каждый из них ждёт выходного дня, чтобы вновь встретиться и погулять где-нибудь в центре города.

Зайцева УЛЬЯНА, ученица «Академии телевидения», 14 лет

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