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Академия телевидения21.05.25 12:30

Прогулка по набережной в Чебоксарах, или От Волжского до залива

Знойный июльский день. Установилась небывалая для средних широт жара под 30 градусов. Мне до последнего не хотелось выходить из дома, но предстояла увлекательная прогулка по летним Чебоксарам, а точнее, по центральной набережной.

Мы с семьёй вышли из дома в 14 часов и отправились на автобусную остановку. Чтобы добраться от микрорайона Университет до отправной точки, нужно преодолеть довольно-таки большое расстояние. Благо, транспорт ходит без пересадок, и через полчаса мы оказались у Студенческого городка. Наш маршрут начался в парке развлечений «Амазония».

Да-да, без аттракционов не обходится ни один мой приезд в город. На этот раз выбор пал на «Торнадо» и «Автодром». Они не раз испытаны мной, но хочется возвращаться снова и снова.

В парке мы пробыли два часа. Конечно, без приключений не обошлось. Как оказалось, сестра забыла кепку на диванчике в кафе, но заметила это почему-то я. К нашему счастью, родители ещё были там, и мы без особых проблем забрали головной убор.

И вот долгожданное отправление в сторону набережной. Первым делом мы забежали в «Перекрёсток» и, по нашей семейной традиции, взяли орешки, пончики и арбузную воду. Выйдя из магазина и пройдя ещё немного, мы оказались в сквере, где остановились отдохнуть. Я и сестра в это время качались на качелях, а взрослые оживлённо обсуждали планы на дальнейшую прогулку.

Наконец-то спуск на набережную. Преодолев длинную лестницу, мы оказались около Волги. Перед нами открылся потрясающий вид на противоположный берег. По реке плавали катера и небольшие яхты. Мы выдвинулись в сторону залива.

Наш маршрут шёл прямо, без резких поворотов. Я любовалась красивым пейзажем. Справа — бесконечные деревья, слева — необъятная водная гладь. Далеко впереди показался санаторий «Чувашия» — значит, скоро конец набережной. И правда, вместо лесного массива появились кафе, детские площадки и пункты проката электросамокатов. Как же быстро пролетели почти два часа, проведённые рядом с природой!

И вот поворот на Московский проспект — главную улицу города. Пройдя немного, мы оказались на мосту через залив — в месте с особой аурой. Говорят, что под водой находится затонувший город, но пока это только легенды местных жителей.

Перейдя сооружение, мы попали на главную площадь Чебоксар, где располагаются самые известные в Республике поющие фонтаны. К сожалению, мне не удалось увидеть всю их красоту, так как на улице было светло, но я, безусловно, рада, что смогла полюбоваться ими снова.

Время пролетело незаметно, на Чебоксары опустился вечер. Меня и сестру отправили домой одних через половину города. Мы ехали, весело обсуждая прогулку, довольствуясь шаурмой из «Wilcofood» — местной франшизы. День выдался незабываемым, оставив в моей памяти самый приятный след.

Дарья ОРЕШНИКОВА (15 лет).

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