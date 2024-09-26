Работать не покладая рук, или Один день с губернатором

Встречи, заседание, споры, командировки, сложные задачи и, конечно, поиск решений… И это всё – обычный рабочий день из жизни нашего губернатора. Жизни, в которой каждый день не похож на предыдущий. Мне удалось посмотреть на работу главы нашего региона буквально изнутри, окунувшись в такой водоворот событий, что потом хотелось пару дней отсыпаться А у Андрея Владимировича Чибиса каждый день такой – в трудах, разъездах, переговорах, встречах с населением, в контроле за жизнью в Кольском Заполярье. Ох, сколько всего!

Уверена, что многие мои земляки примеряли на себя костюм губернатора – думали, а я вот бы тут все решил. Наверное, им кажется, а что в этом трудного? Заботишься о безопасности и благополучии северян, раздаёшь всем указания, встречаешься с важными людьми, следишь, чтобы дороги строили и вовремя пенсии платили. Раньше я думала также, пока не увидела все своими глазами. Однажды мне, обычной мурманской школьнице, посчастливилось провести целый рабочий день с нашим губернатором Андреем Владимировичем Чибисом. Хотя нет, не обычной школьнице, а начинающему журналисту. Ведь я уже четыре года учусь в «Академии телевидения», стала ведущей многих телевизионных программ. И однажды на съемках попросила главу региона взять меня с собой на работу. Представляете, он согласился и даже отправил за мной служебный автомобиль.

День начался с предвкушения чего-то невероятного. Сейчас я расскажу, как это было.

Я сидела в огромном зале заседаний с важными мужчинами и женщинами. Нас окружали множество камер и журналистов. Мои ладошки вспотели и в голове пролетали тысячи мыслей. Я очень волновалась. Замечу, что не для всех присутствующих на совещании день начался хорошо. Кого-то отругали за то, что не выполнили поручения или выполнили недостаточно хорошо. Кому-то был дан выговор за то, что медленно работают. Но есть и те, кому повезло - во время совещания кого-то даже назначали на новую должность. Вы представляете, как человек был рад! Затем обсудили волнующие северян вопросы и были поставлены задачи на ближайшую неделю.

Потом мы с Андреем Владимировичем поехали на деловую встречу. Затем был небольшой перерыв и снова встреча. Время уже было 16:30, мы перекусили на ходу и поехали записывать интервью. Я уже была готова сдаться, от такого насыщенного дня силы были на исходе, а у нашего губернатора столько много энергии, сколько даже у спортсменов нет. И где он берет столько энергии?

У меня уже язык на плече был, но Андрей Владимирович даже не подавал признаков усталости, так как у него было слишком много дел впереди. Мы приехали на встречу руководителей дошкольных учреждений. Там самых успешных награждали грамотами.

И даже на этом рабочий день губернатора не закончился. И мы снова вернулись в рабочий кабинет Андрея Чибиса. На часах было 19:00…

Обычно в это время мои родители возвращаются домой с работы. А вот Андрей Владимирович даже и не думал об этом. У него в списке ещё столько много дел! Одно из них - секретное совещание. Видя, что я уже не могу стоять на ногах, меня отпустили домой. Во сколько вернулся домой Андрей Владимирович, неизвестно, но мне интересно, дождались ли дети своего папу на ужин.

Я вот узнала, что Андрей Владимирович часто приходит на работу к 8 утра, а уходит иногда в час ночи! Да, да - вот такая работа у губернатора, и так каждый день. Как он совсем справляется? Откуда он берет силы каждый день? Эти вопросы для меня остались загадкой. Но я обязательно об этом спрошу у Андрея Владимировича при нашей новой встрече.

После такого насыщенного понедельника я точно вычеркнула из списка моих будущих профессий должность главы региона. Уж слишком тяжело каждый день думать о проблемах всех жителей области и работать не покладая рук. Но именно так трудится наш руководитель области.

Ясмина ИБРАГИМОВА, ученица проекта «Академия телевидения».