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Академия телевидения27.09.24 16:15

Северные грядки, или Как я стал огородником

Я ещё никогда не занимался огородничеством, а вырастить и собрать урожай за Полярным кругом - непростая задача.

Огород – слово, от которого учащается дыхание в предвкушении глотка воздуха, наполненного ароматом зелени и влажной земли, обостряются вкусовые рецепторы от мысли о молодой редиске и листочка салата со своей грядки, приятно подрагивают мышцы поясницы и бицепсов в ожидании плодотворной физической работы.

Все эти чувства разом охватили меня, когда моя бабушка сказала, что взяла в аренду небольшой участок земли недалеко от посёлка Молочный.

Я ещё никогда не занимался огородничеством, а вырастить и собрать урожай за Полярным кругом - непростая задача.

Участок

Бабушкин участок когда-то был огородом. На едва различимых грядках, под листьями мать-и-мачехи прятались кусты клубники, из травы выглядывали щавель и листья ревеня, молодые побеги малины запутались в жгучей крапиве.

Несколько дней я боролся с сорняками и под руководством бабушки разбивал новые грядки.

Вскоре на них разместились кусты клубники, взошли семена листового салата, редиса, укропа и петрушки, по периметру участка выстроились морозостойкие кусты смородины, жимолости и крыжовника.

Мы посадили северную сортовую картошку, так как по мнению бабушки: «Огород без картошки - не огород!».

Долгожданный дождь или «Всё-таки успели!»

Лето в этом году выдалось аномально жарким, поэтому наши посадки требовали полива.

Недалеко от огорода был прудик, из которого я набирал воду.

Как оказалось, в нём обитали головастики. Вода в пруду постепенно убывала, и через некоторое время он превратился в яму с грязевой жижей. Мне стало тревожно за головастиков: успели ли они стать лягушками?

Но эта мысль быстро сменилась решением задачи по стрижке усов у клубники.

К тому же на небе появились серые тучки, предвещавшие долгожданный дождик.

Неожиданно я заметил, что всё вокруг замерло: ветер стих, не слышно жужжания трудолюбивых шмелей и только несколько крупных капель, раскачав листья смородины, скатились вниз. Ещё мгновение и я наслаждался тёплым летним ливнем, раскинув в стороны руки, ловил небесные капли ртом.

Мокрый и довольный я шёл с огорода по меже, как вдруг из-под моих ног выпрыгнул лягушонок!

«Всё-таки успели!», - подумал я и улыбнулся.

Больше, чем урожай

Всё лето я с удовольствием работал в огороде.

За это время научился окучивать картошку, немного разобрался в тонкостях подкормки растений, узнал почему красная смородина «не дружит» с чёрной и получил ровный стойкий северный загар.

Витамины с грядки будут заряжать меня энергией долгой полярной зимой, а я буду готовиться к следующему огородному сезону.

Северная земля даёт хороший урожай тем, кто не боится капризов короткого заполярного лета, трудится и верит в свои силы!

Максим ПИЧУГИН (15 лет), ученик проекта «Академия телевидения».

Фото автора.

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