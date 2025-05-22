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Академия телевидения22.05.25 10:00

Школьная форма: за или против?

Задумывались ли вы когда-либо о том, как внешний вид современных подростков влияет на качество образования? Или, почему дети не хотят носить школьную форму? На эти вопросы можно искать бесконечное множество ответов, и все они будут разные. Так давайте же попробуем разобраться, чем плох (или хорош) нынешний дресс-код.

С одной стороны, школьная форма помогает подросткам сконцентрироваться на учебном процессе. Согласитесь, когда перед вами 20 детей в одинаковых рубашках, намного легче понимать материал: ничто не отвлекает взгляд, никто не выделяется. А с другой стороны, школьникам важен комфорт. Поэтому многие из них вместо привычных брюк надевают джинсы, вместо туфель – кроссовки.

В настоящее время существует множество различных удобных рубашек, но дети всё равно от них отказываются. Почему? Современные подростки хотят выглядеть модно и не отставать от своих друзей. Обычно, если кто-то из компании купит себе чёрное худи с белой надписью на спине, то остальные непременно попросят родителей приобрести им такое же, тем самым показав свою причастность к тому или иному обществу. Помимо этого, школьники считают, что одеваться по форме уже неактуально.

Тем не менее дресс-код остаётся важен и по сей день. Во-первых, в образовательном учреждении существует устав, согласно которому школьник должен выглядеть опрятно и не вызывающе. А во-вторых, форма помогает учителям контролировать дисциплину. Например, в школе, где я учусь, не раз бывали драки из-за надписей на кофтах.

Таким образом, взвесив все «за» и «против», я пришла к выводу, что современный дресс-код не так уж и плох. Главное, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в одежде, которую он носит, и не сильно выделялся из толпы.

Дарья ОРЕШНИКОВА (15 лет).

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