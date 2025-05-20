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Академия телевидения20.05.25 10:30

Тайны главного редактора журнала «Северный стиль»

«Академию телевидения» в декабре 2024 года посетила главный редактор информационно-рекламного журнала о жизни за Полярным кругом «Северный стиль» Анна Кожушко. Она дала будущим журналистам небольшое интервью.

Анна Васильевна – человек, который любит свою работу. Так ли это важно? Мы считаем, что от этого зависит первое впечатление и то, как пройдёт наша встреча - знакомство. Анна Васильевна не уходила от вопросов, а наоборот, давала развёрнутые ответы, делилась секретами владения собственного журнала и заряжала энергией. Такие люди запоминаются надолго. Видя, как человек буквально «дышит» и «горит» своим делом, невольно хочется пойти по тому же пути.

— Расскажите, пожалуйста, как возникло название Вашего журнала?

— Интересный вопрос. Да, было несколько вариантов. «Северный стиль» был единственным на русском языке. Когда пришла мысль регистрировать журнал, одна очень хорошая женщина (спасибо ей большое), посмотрев мои варианты, сказала: «Нет, давайте лучше на русском, это очень красивое название». И я рада, что остановились именно на этом варианте.

— Как Вы выбираете темы и материалы для публикации в журнале?

— Перед каждым выпуском мы составляем план. Идеи в основном выдвигают журналисты, но также бывает, что звонят люди и предлагают написать про какого-то человека или мероприятие и т.д.

— По какому принципу Вы отбираете фотографии людей на обложку журнала?

— Желающих попасть на обложку много. В основном, это люди, которые заняты в сфере бизнеса: предприниматели, руководители компаний. Им нужно размещение для продвижения собственного бизнеса, поэтому они и обращаются в наш журнал. Далее - всё в порядке очереди. Кстати, на данный момент обложки на лето уже забронированы.

— Какие основные плюсы у Вашего журнала?

— Это общение с различными людьми, от которых мы постоянно узнаём информацию. Также благодарность от читателей, они ждут новых выпусков журнала, некоторые пишут отзывы о нас, другие хотят размещаться в издании. А ещё красивая подача печатного продукта, его приятно держать в руках, смотреть.

— Как много поступает Вам предложений от рекламодателей, чтобы разместить свою рекламу в Вашем журнале?

— У нас есть постоянные рекламодатели. Кому-то звоню я, поскольку это является моей работой, а кто-то и сам связывается с нами.

— Бывали ли конфликты с рекламодателями?

— Да. Бывало, рекламодатели не платили деньги за размещение продукта, даже судебное разбирательство было. К сожалению, это не помогло. Я думала, что договор заключён — и это стабильно, но оказалось, что не так.

— Сталкиваетесь ли Вы с критикой от читателей, как реагируете на неё?

— Честно говоря, нечасто сталкиваюсь, но бывали моменты, когда люди обращались по каким-то причинам.

— Прибыльно ли вести свой журнал?

— Да. Поначалу, конечно, было не так прибыльно. Лично я получала не так много денег с журнала. Постепенно дело стало приносить доход. Сейчас в штате появился директор по маркетингу, который помогает мне в плане развития журнала, привлечения рекламодателей.

— Как Вы видите развитие печатных изданий в эпоху цифровых медиа?

— Вообще я вижу перспективы и говорю об этом всегда. Даже в момент открытия журнала мне говорили: «Ой, да зачем? Сейчас всё уходит в электронную версию». Но меня всегда привлекало печатное дело. Приятно подержать журнал в руках, почитать. В плане чтения книг люди тоже делятся на две категории: кто-то предпочитает в электронном виде, а кому-то важен именно бумажный вариант. То же самое и с журналом. Как показывает время, всё равно моё печатное издание успешно и популярно. Люди берут и читают, тем более что многие социальные сети «ушли», и я заметила, что интерес к журналам возрос. Аудитории не хватает яркости, фото, визуализаций.

В ходе интересной беседы нам, юным журналистам, приоткрылись многие тайны «Северного стиля». Это информационно-рекламное издание – один из лидеров на рынке печатных СМИ города Мурманска и области. И работа главного редактора журнала непростая. На плечи Анны Васильевны Кожушко легла колоссальная ответственность за подготовку и выпуски каждого номера. А каждый выпуск неповторим! Сам факт успешного существования журнала доказывает, что он выдержал испытания временем и имеет большие перспективы.

 

В беседе принимали участие:

Степан КОМЕНДОВ (13 лет), Лена СКОРОХОДОВА (14 лет),

Даша ОРЕШНИКОВА (14 лет), Соня КЛИМКОВА (16 лет) и

Маша КОКОШКИНА (16 лет).

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