В «Академию телевидения» пришли настоящие спасатели

Учащиеся направления «Журналистика» мурманской медиашколы «Академия телевидения» прослушали краткий курс по оказанию первой помощи, закрепили знания на практике и даже разобрали ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни.

Павел Мирошкин, председатель первичного отделения «Первая помощь Мурманск» ДОСААФ России, показал ребятам, как правильно оказывать первую помощь.

Каждый ребёнок мечтает почувствовать себя спасателем. В беседе ребята поделились, что в жизни они сталкивались с такими ЧС, как падение, травмирование и потеря сознания. Честно признались: помочь готовы, хотят, но не знают как.

На занятии юным северянам подробно рассказали и наглядно показали, как необходимо действовать при наличии/отсутствии дыхания или сознания у человека, кровопотере, вероятных переломах и повреждениях у возможного пострадавшего.

Не забыли и о функции самоспасателя: как помочь себе при отсутствии рядом людей, например, при ожогах.

Ребята часто приходят домой с синяками и ссадинами, но не знают о последствиях непромытой раны и возможных заражениях. Теперь они вооружены знаниями и практическими навыками.

Организатором мероприятия выступил Андрей Мытник, начальник отдела военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области.

Ученики «Академии телевидения».

Фото Нины БАШМАКОВОЙ.