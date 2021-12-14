В Центр управления регионом Мурманской области «пробрались» юные блогеры «Академии телевидения»

Юные мурманчане, осваивающие трудный путь в журналистику, группа любознательных блогеров – участников проекта «Академия телевидения» сегодня знакомилась с работой Центра управления регионом Мурманской области. Ребята интересовались перспективами дальнейшего развития ЦУРа, как с его помощью реализуются проекты «Умный регион» и «Цифровая система мониторинга уборки территорий» (СМУТ).

От руководителя Центра они узнали, что практически все процессы в работе Центра управления регионом Мурманской области тесно связаны с социальными сетями: обработка сообщений, контроль и отработка сигналов граждан, информирование, изучение общественного мнения.

Напомним, специалисты Центра управления регионом ранее уже проводили мастер-классы по работе в соцсетях для юных участников проекта «Академия телевидения», рассказав ребятам о том, как эффективно с помощью современных средств коммуникаций можно работать с аудиторией.

Результатом этой встречи стали авторские видео о ЦУРе от юных блогеров.

Отметим, «Академия телевидения» – не первый образовательный проект, участие в котором принимает заполярный ЦУР. Уже второй год на базе Центра управления регионом и МАГУ ведутся курсы программирования. В Яндекс.Лицее проводятся комплексные занятия – от теории до практики по созданию собственных приложений.