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Академия телевидения28.11.24 15:00

В мастерской «Пряниково», или Частичка души в подарке маме

Сегодня – особенный день. День, когда мы с сестрой Мирославой решили подарить мамам нечто большее, чем просто цветы и открытки. Мы решили подарить им частичку нашего тепла, заключенного в ароматных и красивых пряниках, приготовленных своими руками. И это приключение началось не на кухне, а в уютной мастерской «Пряниково» Марии Беляевой – настоящей волшебницы пряничного царства.

Мария – удивительная женщина, мама двоих очаровательных детей. Именно дети Марии вдохновили её на создание собственного бизнеса – выпекания пряников. Рассказывая о своём пути, она поделилась с нами тем, что выпечка пряников для неё – это не просто работа, а способ подарить людям радость. Эта искренность и теплота сразу же подкупили нас.

Мастер-класс начался с увлекательной экскурсии в мир пряничных тонкостей. Мария рассказала нам о разных видах теста, о секретах идеального раскатывания, о тонкостях работы с формочками и, конечно же, о вкуснейшей глазури. Мы узнали, как правильно подбирать красители, чтобы получить яркие и насыщенные цвета, и как добиться идеальной консистенции глазури, которая будет и гладкой, и достаточно плотной для росписи. Оказалось, что в этом деле важен не только состав, но и чувство времени, скорость.

Затем началась самая увлекательная часть – практическое занятие! Под чутким руководством Марии мы с Мирославой принялись за дело. Мяли тесто, раскатывали его тонким слоем на специальной машинке, вырезали забавные фигурки с помощью разнообразных формочек. А потом – самое интересное! Мы попробовали разные техники росписи пряников: от классической контурной росписи до создания настоящих пряничных шедевров с надписями и декором.

Руки устали, спина немного затекла, но результат того стоил! Если я скажу, что изначально думала, что роспись пряников — это простое и весёлое занятие, вы наверняка мне поверите. Но увидев, как усердно и серьёзно подходит к своей работе Мария, я сразу поняла, насколько я ошибалась! Это настоящий труд, требующий терпения и мастерства.

Каждая деталь, каждый завиток, каждая буква, нанесённая на пряник, была наполнена любовью и заботой о наших мамах. Мы старались передать в каждой фигурке частичку своего тепла, благодарности и нежности. Воздух наполнился сладким ароматом пряностей и веселым щебетанием. В мастерской царила атмосфера праздника. А от запаха корицы и имбиря веяло предновогодним настроением.

Когда наши пряники были готовы, мы с гордостью рассматривали свои творения. Они были не идеальными, но зато такими душевными и неповторимыми! Мы с Мирославой поняли, что главное – это не безупречная техника, а вложенная в каждый пряник любовь.

Вечером, вручая мамам наши самодельные пряники, мы увидели в их глазах искреннюю радость и трогательное удивление. Этот день стал особенным не только благодаря праздничной атмосфере, но и благодаря тому незабываемому опыту, который мы получили. Благодарим Марию за её гостеприимство, щедрость и мастерство! Благодаря ей мы не просто приготовили вкусные пряники, но и провели чудесный день, полный новых впечатлений и позитивных эмоций. А самое главное, мы подарили мамам частичку своей души, заключенную в сладком и ароматном подарке.

 

Ульяна ЗАЙЦЕВА (16 лет), ученица проекта «Академия телевидения».

Фото автора.

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