В преддверии Нового года, или Несколько полезных советов от Елены Скороходовой

Подарок для родителей без денег! Это замечательная возможность ребёнку проявить свою креативность и любовь. Предлагаю несколько простых и оригинальных идей.

Например, открытка. Сделайте красивую открытку из цветной бумаги или картонной упаковки. Напишите на ней тёплые слова, поблагодарите родителей за их заботу и поддержку. Вы можете украсить открытку чем-нибудь забавным, например, вырезать лица родителей из фотографии и приклеить к нарисованным снеговикам.

А можно «преподнести» новогодний подарок в виде доброго дела. Предложите свою помощь по дому. Можно сделать предновогоднюю уборку в своей комнате, можно помыть посуду или приготовить оригинальный ужин, который запомнится на всю жизнь близким людям. Например, нарезать салаты для новогоднего стола. Так вы поможете маме с готовкой и очень порадуете её.

Альбом воспоминаний – это ещё одна идея. Соберите фотографии счастливых моментов с родителями, нарисуйте на страницах своего альбома новогодние иллюстрации по типу снежинок, ёлок и гирлянд и добавьте подписи с воспоминаниями.

Кулинарный эксперимент может удивить и порадовать ваших близких. Приготовьте простое блюдо или десерт с использованием продуктов, которые есть дома. Это может быть маленькое угощение в виде имбирных пряников, печенья или горячего какао с зефиром.

А вот небольшой праздничный концерт станет изюминкой семейного праздника. Подготовьте небольшое выступление — спойте песню, прочитайте стихотворение или расскажите забавные истории о вашей семье. Не забудьте внести в своё выступление щепотку новогоднего настроения и побольше добрых пожеланий на будущее.

Важнее всего вложить в новогодний подарок свою любовь и заботу. Советую держать в секрете некоторые моменты подготовки, чтобы было ощущение чудесного открытия, радости и счастья. Родители оценят ваши усилия и внимание больше, чем материальные вещи.

Елена СКОРОХОДОВА, ученица Академии телевидения».