Вокал – лучшее лекарство!

Вокалом можно заниматься в любом возрасте. В этом мы, юные ученики «Академии телевидения», убедились, взяв интервью у Михаила Буркова, который посещает студию «Vocal room» в Мурманске.

— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.

— Меня зовут Михаил Бурков.

— Сколько Вам лет?

— 32.

— Как Вы поняли, что хотите заниматься именно вокалом?

— Научился играть на гитаре, попробовал петь – получилось очень плохо. Решил пойти на вокал спустя 16 лет.

— Как интересно! Михаил, расскажите, пожалуйста, есть ли направления в вокальном исполнении. Много ли их и какое направление Вам ближе?

— Вокал можно разделить на академический и эстрадный. Я склонен больше к последнему.

— Почему именно эстрадный? Может, были какие-то предпосылки?

— Да нет. Академический вокал – это опера. Мне он не так близок, я такое не слушаю.

— Расскажите, какие музыкальные направления Вы слушаете сейчас?

— В большей степени интересуюсь рок-музыкой. Но вкусы расширились, и я не могу выделить конкретные направления. Рок остался со мной, хотя такой тяжёлый, как раньше, я уже не слушаю.

— Михаил, поведайте нам историю, как Вы нашли именно студию «Vocal room»?

— Я уже и не помню, как познакомился с Ариной Алексеевной – моей преподавательницей. Тогда у неё ещё не было своей студии, но она уже учила детей в музыкальной школе. Я всегда советовал найти, наконец, помещение, да и она тоже понимала. И вот после открытия студии Арина Алексеевна пригласила меня к себе. Мы примерно одного возраста. Я ученик, она учитель, эти статусы не мешают нам спокойно, хорошо, весело общаться.

— Какие качества открываются у Вас во время пения?

— Сложный вопрос. На самом деле вокал по своему эффекту похож на психотерапию. Если есть момент, который где-то в душе, он найдёт выход через музыку, пение.

— А вокал помогает расслабиться, почувствовать себя свободно?

— Он помогает выпустить ту энергию, которая накопилась внутри. Но если переживать и волноваться, то никакого расслабления вы не добьётесь.

— Спасибо огромное за интервью, очень приятно было пообщаться! Желаю Вам успехов!

— Спасибо.

Таким образом, на примере Михаила Буркова мы узнали о фантастической психотерапии, которая носит название «вокал». А ещё поняли, что даже если что-то не получается, то не стоит опускать руки, а надо упорно трудиться, преодолевая все препятствия, достигая своей цели.

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения» (14 лет).