Волшебство повседневности, или Философия телефильма «Обыкновенное чудо»

Контрольные в школах сдаются на отлично, студенты спешат справиться с зачётной неделей, чтобы скорее оказаться в кругу семьи, а трудоустроенные хотят поскорее покинуть рабочие места и на несколько дней не вылезать из дома, закопавшись с головой в тёплый плед или тазик оливье. Нет, это не эпидемия, а всего лишь наш любимый праздник, который каждый год ожидают всё с тем же трепетом. Меню почти не терпит изменений, подарки меняют принты с ёлочек на звёздочки и наоборот, а вот список фильмов для поднятия новогоднего настроения иногда пополняется.

Открытием этого года для меня стал двухсерийный художественный музыкальный телефильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо», премьера которого состоялась 1 января 1979 года. В начале просмотра я ожидала увидеть сказку, а получила философские размышления о жизни, которые даже спустя почти пятьдесят лет могут получить отклик в сердцах зрителей разных возрастов. Так в чём же заключается особенность фильма о заскучавшем Волшебнике? Давайте выяснять.

Фильм был снят по одноимённой пьесе Евгения Шварца, и цепляет в экранизации именно разница в расстановке акцентов творцами. Писатель объясняет «обыкновенное чудо» через любовь Принцессы и Медведя, а Марк Захаров доносит до зрителя ту же мысль, но на примере взаимоотношений Волшебника и его жены (в первоисточнике эти герои были лишь второстепенными персонажами). «Пятнадцать лет я женат, а влюблён до сих пор в свою жену, как мальчик, честное слово, так!», – это ли не настоящая любовь, которая способна разрушить любые чары, которой не страшны ни время, ни преграды? «Вот я и взял, собрал людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала», – это ли не то самое «обыкновенное чудо», в подтверждение которого не нужны никакие сказки? Если Шварц раскрывает свою идею через призму волшебства, то Захаров прибегает к настоящему, тому, что знакомо и окружает каждого из нас. Руководствуясь этой мыслью, можно провести параллель с «Обыкновенной историей» Ивана Александровича Гончарова и «Обыкновенной повестью» Николая Платоновича Огарёва. Заглавия этих произведений влекут за собой цепочку литературных ассоциаций и открывают новый пласт семантики экранизации.

Захаров, имея за плечами богатый опыт работы в театре, наполняет картины различными сценическими приёмами: от чересчур громких реплик до яркой мимики актёров, что чаще всего встречается именно на сцене, а не на экране. Возможно, поэтому «Обыкновенное чудо» так напоминает постановку: Волшебник – режиссёр и сценарист, герои сказок – актёры, а хозяйка – зритель. Внезапные музыкальные номера, а также сами декорации помогают Захарову добавить в картину абсурдности и сюрреалистичности, что и позволяет назвать фильм сказкой.

Также интересно, что, посмотрев экранизацию уже в сознательном возрасте, я смогла сопоставить её со всеми знакомой с детства «Красавицей и Чудовищем». Произведения не схожи, скорее наоборот, «Обыкновенное чудо» опровергает главную мысль сказки Габриэль-Сюзанны Барбо де Вильнёв о принцессе, которая влюбляется в душу зверя, а не в его облик. В жизни же всё иначе. «Бедная влюблённая девушка поцелует юношу, и он превратится в дикого зверя», – сказала жена Волшебника, на что тот ей ответил, что это «дело житейское». То есть в жизни всё не так, как в сказках, потому что поначалу всё зависит именно от внешности, а душевные качества раскрываются позже.

С тем же успехом можно найти схожесть идеи фильма с небезызвестным «Шрэком», в котором чёрствый огр-одиночка, к его собственному удивлению, меняется благодаря появлению в его жизни Принцессы Фионы. Смысл обоих произведений в том, что любовь способна «переплавить» суть любого живого существа. Так, например, Медведь, который на протяжении сюжета хотел вернуть себе истинный облик, оказывается неспособен снова стать животным, потому что познал искреннюю любовь, которая может победить даже смерть.

Нельзя пройти и мимо игры актёров, которые помогли режиссёру в раскрытии главной идеи. Олег Янковский способен передать нужное настроение зрителю одним своим взглядом, а его химия на экране (которая, как мы поняли ранее, очень важна) с Ириной Купченко приковывает внимание с первых секунд. Андрей Миронов в злодейском и язвительном амплуа Министра-Администратора также удивляет, особенно своими искромётными фразами: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?».

При этом самым главным моим открытием стал Евгений Леонов в роли Короля. Сам его образ вызывает смех, а строго сказанное «приготовьте посуду, тарелки, я буду всё это бить» голосом Винни-Пуха буквально заставляет влюбиться в эту слабохарактерную и неоднозначную личность. Интересный момент, который мне удалось подметить: «Добрый день. Я король», – первая реплика героя, вид которого почему-то сразу вызвал жалость. Он уточняет свой статус, что странно, ведь это сразу понятно по короне, которую персонаж затем вообще снимает и вешает на крючок, как простой предмет одежды. Без головного убора герой улыбается, будто статус короля тяготит его. В образе Короля Захаров также раскрывает этот «театральный абсурд».

Не только великолепная игра актёров и режиссёрские приёмы делают картину запоминающейся, но и интересные визуальные находки. Про сказочные декорации мы уже говорили, но не разобрали отдельно взятые образы фильма. В первую очередь, хочется обратить внимание на картину в доме Волшебника, на которой дракон находится в сетях под властью человека. Мне кажется, это прямое изображение сюжетной линии Хозяина и Медведя, ведь тот оказался связанным чарами только благодаря первому. Во-вторых, обратим внимание на сцену появления Принцессы, а именно на крупные планы героини и Волшебника. Персонажей можно сравнить с тенью и светом. Янковский освещён синими тонами, что показывает его равнодушие и холодное спокойствие, а Симонова в объятиях огня, так как её персонаж такой же пылкий, яркий и притягательный.

Честно говоря, поначалу я была довольно скептически настроена по отношению к «Обыкновенному чуду». «Обещанная» сказка показалась непонятной с первого просмотра, но со второго приятно удивила. Волшебство, по моему мнению, было лишь «прикрытием» для лучшего понимания главной идеи произведения всеми возрастами. Как писал великий Пушкин: «Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок», – история Медведя и Принцессы не совсем правдива, но она, через призму понятных всем сказок, служит примером мысли о чувстве, способном изменить всё и которое является тем самым «обыкновенным чудом».

Марку Захарову удалось не только удачно экранизировать пьесу Евгения Шварца, но и развить главную идею произведения, используя новые образы. Кинокартина рассказывает сказку для всех возрастов, которая поучает и наставляет. Более того, я считаю, что для юных зрителей главным примером будет история любви Принцессы и Медведя, а для старших, уже имеющих жизненный опыт, пара Волшебника и его жены станут интересным открытием. В преддверии самого волшебного праздника в году, когда все подводят итоги, «Обыкновенное чудо» воспринимается как помощник в так называемой рефлексии и переосмыслении. Возможно, именно поэтому кинокартина Марка Захарова из года в год остаётся актуальной: она напоминает о простых истинах, которые мы так часто забываем в повседневной суете. «Любите, любите друг друга… не остывайте, не отступайте – и вы будете так счастливы, что это просто чудо!» – вот что оставил после себя Евгений Львович Шварц не только на страницах книги, но и на экранах.

Софья КЛИМКОВА (18 лет).