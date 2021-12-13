Я очень хочу, чтобы вы побывали в «Научке» - Анфиса Кислицина

Очередная группа учеников – участников проекта «Академия телевидения» продолжает осваивать профессию журналиста и отрабатывать свои навыки написания статей, информационных заметок и постов. При этом они расширяют свой кругозор, принимая участие в разнообразных мероприятиях, а об увиденном и услышанном успешно делятся со своих страничек в соцсетях.

Представляем вашему вниманию пост десятилетней мурманчанки Анфисы Кислициной (орфография и пунктуация оригинала):

«В пятницу 10 декабря я со своим классом и нашей учительницей Анной Геннадьевной ходила на мастер-классы в Областную научную библиотеку. Мы шли пешком и ехали на автобусе. Вся дорога заняла 20 минут.

И, наконец… Вот она… Библиотека!!! Рядом находится памятник Кириллу и Мефодию.

Мы поднялись на 4 этаж, потом нас отвели в комнату, где рассказывали про Фёдора Михайловича Достоевского.

Некоторые одноклассники попали в лабиринт, где узнали много интересных фактов о жизни великого русского писателя.

Потом нас разделили на три группы, и каждую повели на разные мастер-классы. Я делала экологическую сумочку. Она получилась красивой, в морском стиле. Такой стиль мне очень нравится.

Когда все мастер-классы закончились, кого-то родители забрали на машинах. А большая часть детей поехала на общественном транспорте.

Мне очень понравилось в Областной научной библиотеке! Я очень хочу, чтобы вы побывали там. И я надеюсь, что вам там понравится».

Фото:

https://vk.com/im?sel=6324411&z=photo-83137668_457240551%2Fwall-83137668_1155