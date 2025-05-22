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Академия телевидения22.05.25 11:00

«ЯЗЫКОБОЛЬ», или Эта ваша кринжатина

Где-то в уютной квартирке, обложившись словарями Ожегова и Даля, сидит Русский Язык и тихо плачет. А всё потому, что на него обрушилась стихия – подростковый сленг XXI века. Нет, конечно, язык живой, он эволюционирует, он любит пошутить, поиграть, но чтобы такой цирк – это уже перебор.

Я не старушка в платочке, не преподаватель словесности с томиком Даля в обнимку – мне всего четырнадцать. И я, как бы это сказать… подросток. Однако, судя по тому, как общаются мои ровесники, я, видимо, подросток устаревшего поколения. Или вообще – музейный экспонат.

Сижу однажды на перемене в столовой, ем свою булочку с чаем задумчиво, как вдруг ко мне подходит Лера (имя изменено).

– Ты чё такая залипшая, багов словила? – спрашивает одноклассница.

– Нет… я, э-э… просто задумалась, – мямлю в ответ, параллельно гугля «баги у подростков».

Каждое новое слово как квест в тёмном лесу. Вот, например, «жиза». Я думала, что это имя. Ну, может, сокращение от «Жозефина». А оказывается, это глубокое философское выражение эмпатии: «Да, брат, понимаю тебя, у меня тоже носки закончились».

А «рашить»? Я сначала подумала, что словечко связано с Россией. Но нет! Это значит «бежать напролом», правда, исключительно в виртуальных мирах. В жизни «рашить в школьной столовке» – это просто самоубийство!

Помню, в пятом классе у нас был диктант на тему «Береги родной язык». А теперь, чтобы выжить на перемене, мне нужен словарь «подростковско-русского». Или переводчик, как в фильмах про инопланетян. Кстати, можно его установить как приложение? Название: «ЯЗЫКОБОЛЬ». Поддерживает русский и… подростковый. Хотя иногда он и сам бы не справлялся. Потому что когда подросток в одном предложении говорит: «Фу, кринж, я заруинил катку, теперь я в тильте», - то это уже тяжёлый случай.

Учитель русского как-то сказала:

– Подростки – носители языка будущего.

Интересно, какого? Китайско-англо-русского диалекта с примесью эмодзи и междометий? Если так, то мне срочно нужно брать уроки. Или хотя бы найти переводчика по обмену.

Но, знаете, я не сдаюсь. Я, может, не «хайпую» и не «ловлю вайб», но я читаю книги хоть иногда. Да-да, из бумаги. И пишу предложения, в которых есть подлежащее, сказуемое и даже запятые. Это, знаете ли, тоже искусство в наше время…

Так что пока мои одноклассники «залипают» и «вкидывают инфу», я просто живу. И учусь. Но с каждым сказанным «Лолом» моими одноклассниками я всё больше понимаю, что явно родилась не в том поколении или просто иду своей дорогой. И пока выживаю – без права на выбор века с переводчиком с английского (на всякий случай) и открытой страничкой в Гугле «52 – это что?».

Елена СКОРОХОДОВА (14 лет).

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