Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье

Это северный и суровый, но при этом семейный фестиваль, который проходит в Мурманской области с 2018 года.

В пятый раз за Полярным кругом любители культуры северных народов, легенд и викингов собрались на большой фестиваль «Imandra Viking Fest 2023». 19 и 20 августа Мончегорск были под знаком четырёх стихий: земли, огня, воздуха и воды. Это один из самых масштабных фестивалей в нашем регионе по числу участников и посетителей. Он переносит гостей в атмосферу легенд о викингах, норманнских сражений и средневековых мистических загадок.

Это северный и суровый, но при этом семейный фестиваль, который проходит в Мурманской области с 2018 года.

В программе 2023 года были зоны с активностями для семей и выступления групп «СЛОТ», HELVEGEN, «Тролль гнет ель» и Catharsis. В течение двух дней жители Мончегорска и гости со всей страны смогли принять участие в тематических мастер-классах, костюмированном шествии, спортивном турнире «Игры Тора», отправиться в плавание на драккаре по водам Имандры, посетить средневековую ярмарку, попробовать стилизованные угощения, поближе познакомиться с особенностями северной культуры и узнать, к какой из четырёх стихий принадлежат их силы.