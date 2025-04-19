19 апреля, в день 82 годовщины образования ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР, в посёлке Сафоново провели военно-историческую реконструкцию

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки, военнослужащими Северного флота, военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» провели военно-историческую реконструкцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков и 82-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

В этом году одной из основных тем, восстановленных реконструкторами на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново, стала история подвига оперуполномоченного отдела контрразведки Северного флота капитана Березкина Бориса Леонидовича, с группой из четырёх бойцов защищавшего высоту, имеющую большое стратегическое значение, и не покинувшего боя, даже когда остался один и получил четыре ранения.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.