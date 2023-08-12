«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть

12 августа – наконец-то пришёл день фестиваля «Табуретка»! Сегодня в Мончегорске проходит праздник искусства.

Фестиваль «Табуретка» стал для города металлургов традиционным – в этом году город принимает его в седьмой раз. Уникальность этого удивительного события в том, что оно охватывает разные направления искусства, даже те, с которыми многие не знакомы. В этом году тема фестиваля – «Детство».

Театральные и цирковые выступления, импровизация, творческий вечер известного актера, премьера фильма, спектакль-дискуссия, мастер-классы по созданию картин и арт-объектов, по кузнечному делу, актерскому мастерству и еще множество различных интереснейших активностей для детей и взрослых.

Надо отметить, что хмурый и дождливый день решил проверить участников фестиваля на преданность к искусству. Но организаторы подготовились к сюрпризам погоды и установили шатры, навесы, раздавали горожанам дождевики.

А посмотреть в этот день было на что: по парку расставлены шатры, в каждом из которых организованы активности по различным направлениям в искусстве. Например, в шатре #актерскоемастерствонатабуретке организован мастер-класс по актерскому мастерству от Сергей Аронина и по фристайлу от Темы Кубы, а в шатре #кинолабораториянатабуретке делились секретами создания фильмов. Для увлекающихся виртуальной реальностью — #VRнатабуретке, аудиовизуальный перформанс в шатре #молчаниевслухнатабуретке.

Гостей праздника порадовало шествие-перформанс живых скульптур. Образы литературных героев, писателей, сказочных персонажей примерили на себя участники — мончегорцы. Получилось ярко, красочно, весело.

А завершился фестиваль искусств «Табуретка» поздним вечером спектаклем–дискуссией «Один» на тему буллинга, где дети анонимно делились своими историями из жизни.