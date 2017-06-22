22 июня в 4 часа утра

В этот трагический час для жителей СССР 1941 года, но уже в 2017 году на Североморском воинском мемориале в День памяти и скорби почтить память павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны собрались командующий Северным флотом вице адмирал Николай Евменов, глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, моряки Северного флота, юнармейцы, жители флотской столицы. Среди участников были и байкеры «Ночные волки», совершившие переезд из Москвы в Североморск, чтобы вместе с коллегами, североморскими байкерами «Северная стая», принять участие в митинге памяти в городе-гарнизоне, форпосте России на её Северо-Западных рубежах.

Николай Евменов подчеркнул важность победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что ничто и никто не должны быть забыты.

- Пока жива память, жива наша страна, - сказал вице-адмирал Николай Евменов.

Евгений Алексеев, уроженец Белоруссии, которая первой приняла на себя удар фашистских войск, Республики, которая потеряла каждого третьего жителя в той войне, напомнил слова маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жуково из его книги «Воспоминания и размышления»: «День промедления в минувшей войне обошёлся нам слишком дорого, в будущей войне счёт будет идти на секунды».

Руководитель мотопробега «Ночных волков» Юрий Власов сказал, что они ставили перед собой целью почтить память павших именно в Североморске, начиная «Братский путь Москва-Североморск».

Иерей Сергий прочитал литию, завершив её словами «И сотвори им вечную память».

После минуты молчания к подножию часовни легли алые гвоздики.

Затем, венок и цветы были возложены к монументу Защитникам советского Заполярья.

Байкеры вручили командующему Северным флотом Николаю Евменову приглашение принять участие 18 августа в Севастополе в Байкер-шоу, а он им фотографию вежливых людей, а арктической форме, снятую во льдах Арктики.

С интересом осмотрел вице-адмирал Николай Евменов мотоциклы байкеров, рассказав им о героическом подвиге воинов, защищавших Заполярье.

Здесь же стоял и уникальный трицикл, изготовленный североморским умельцем Дмитрием Губенко.