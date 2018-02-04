Готовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА

На Северном флоте проходят сводные репетиции военного парада, приуроченного к 100-летию образования Красной Армии, который состоится в Северомроске 23 февраля. В тренировках парадных расчётов принимают участие более 800 военнослужащих из основных объединений и соединений, а также штаба Северного флота.

Они уже прошли одиночную строевую подготовку и отрабатывают слаженность действий в составе ротных колонн.

Главной особенностью парада будет участие военнослужащих в военной форме одежды различных исторических периодов Российской армии последнего столетия, начиная с 1918 года до введения погон в 1943 году. Возглавит парадную колонну знаменный взвод с историческими знаменами войсковых частей Северного флота, за ним пройдут стрелки-пехотинцы, краснофлотцы, танкисты и летчики морской авиации, автоматчики и сапёры. Сводная рота военнослужащих женщин будет переодета в форму медицинских сестёр времён Великой Отечественной войны. В расчёт исторической механизированной колонны войдут девять единиц восстановленной военной техники, в том числе боевые машины исторического взвода и лендлизовский танк «Шерман».

Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Николай Евменов 3 февраля провёл строевой смотр участников военного парада, приуроченного к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии