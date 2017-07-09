Мурманск встречает День рыбака запахом трески

Профессиональный праздник многих жителей Мурманска город-герой встретил не только огромной очередью, которая выстроилась спозаранку на Центральном стадионе профсоюзов, но и прекрасной летней погодой, буйно цветущей рябиной.

Важную часть праздничных мероприятий Дня рыбака – продажу дешёвой охлаждённой трески и пикши – власти проанансировали заранее. Обещали начать продажу долгожданной рыбы по «бросовым ценам» с 10 часов, но первый счасливый покупатель отошёл от одного из двух прилавков только в 10.57…

Сразу можно отметить, что за прошедшие два года треска для народа подешевела! Сегодня порадовали любимой рыбкой земляков моряки судна «Грумант» и «Нерпа», о чём сообщалось на плакатах, вывешенных на торговых палатках.

Сказать, что все мурманчане были довольны такой формой организации торговли, значит, утаить всю правду…