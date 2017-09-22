Первая вода для мощной «Сибири»

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь», который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, сегодня, 22 сентября, спускают на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время торжественной церемонии поблагодарил судостроителей за их труд, за возрождение отрасли, выразив надежду, что «нынешняя «Сибирь» тоже станет рекордсменом», как и одноимённый ледокол 1977 года постройки, который в мае за рекордно короткое время достиг Северного полюса.

Как отметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Арктику не освоить без трудностей, но работники завода показывают достойный уровень работы.