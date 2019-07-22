ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёных

По словам учёных, комары могут переносить около 100 возбудителей вирусов. В Ненецком заповеднике обитает 10 видов этих кровососущих.

Природный памятник в дельте реки Печоры – нетронутые участки уникальных равнинных европейских тундр. По словам учёных Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, таких тундр не осталось ни в одной другой стране мира.

Эта уникальность привлекает учёных из других стран. В том числе Чехии, Канады, США, Финляндии и Норвегии. С ними сотрудники Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН плотно взаимодействуют в вопросах изучения растительного мира равнинной тундры.

Современные учёные изменения растительности тундры отслеживаются по спутниковым снимкам, они применяют беспилотные аппараты для видео- и 3D-съёмки тундры, подробно изучают спектральные характеристики территорий. Например, для изучения донного грунта, фауны и гидрохимических показателей тундровых озёр научные сотрудники Казанского федерального университета берут колонки грунта - керны, с целью их палеоклиматического анализа. Проводят углеродный анализ отобранных проб, анализ фауны слоёв, исследуют солёность, проводимость pH. Орнитологи для изучения перемещений птиц проводят отлов и кольцевание пернатых. Также считают гнёзда и птенцов, чтобы выяснить, как изменяется популяция птиц.

А вот энтомологи собирают комаров! Они садятся на предплечье энтомолога, с которого насекомых через трубку всасывают в колбу эксгаустера. Далее комары по возможности доставляются в лабораторию живыми, либо замораживают. Это необходимо для выявления переносчиков различных заболеваний. Также собирают и заспиртованные образцы, но при этом также с предплечья энтомолог собирает кровососущих в контейнеры со спиртом. Эти образцы необходимы для определения видового состава насекомых.

Во время сбора образцов энтомолог засекает количество нападений насекомых в определённый промежуток времени. Это необходимо для определения силы роения комаров.