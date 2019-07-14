В День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»

14 июля в Мурманске прошли традиционные праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака. По запаху дымка и мяса, который витал над центральными улицами областного центра, горожане и гости безошибочно определяли, где состоится праздник. Основные торжества начались в 14 часов на Центральном стадионе профсоюзов.

Но по атмосфере на стадионе невольно в голову лезла мысль, что большая часть мурманчан не пришла на праздник, так как горожане стояли в очереди за дешёвой рыбой, ведь в этот же день стартовал проект «Наша рыба». Его цель – обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам.

В рамках трёхлетнего соглашения с правительством Мурманской области по реализации проекта рыбодобывающие компании региона обязуются поставлять в магазины рыбу без наценки, по себестоимости. Например, сегодня цена килограмма охлаждённой трески составляет 209 рублей, пикши – 179 рублей. Наверное, сегодня многие северяне отмечали День рыбака дома, за праздничным столом, приготовив рыбные блюда из подешевевшей трески.