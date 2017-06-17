Сегодня в полдень в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

– Три года назад было принято решение о строительстве этого памятника, а шесть лет назад мы решили, что территория Семёновского озера станет настоящим парком, местом отдыха для горожан, – обратился к присутствующим глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Наш город, возродившийся после войны на берегу Кольского залива, – лучший памятник, тем, кто отдал свою жизнь, защищая его.

Сотни мурманчан, ветераны и дети Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители муниципалитета собрались на площадке мемориала, расположенного на южном склоне сопки около Семёновского озера. С этого места хорошо просматриваются и улицы центральной части города-героя, и причалы морского рыбного и торгового портов, и корабли на Кольском заливе.

Новый мемориал возведён в нашем городе в память о страшной дате – 18 июня 1942 года. В этот день вражеские самолёты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожили более 600 домов.

В память о стойкости и мужестве северян, выстоявших в страшные годы войны, и возродивших самый большой город за Полярным кругом, участники митинга возложили сотни гвоздик, букеты роз, венки к подножию монумента - стилизованной печной трубе.