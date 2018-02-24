Во флотской столице грандиозно отметили День защитника Отечества

На Приморской площади Североморска состоялся митинг, возложение венков и цветов к памятнику Героям-североморцам - защитникам советского Заполярья, торжественное прохождение исторических взводов и воинских частей Северного флота. На территории соединения надводных кораблей Северного флота прошла торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и присвоения почётного наименования «Валерий Федянин» противодиверсионному катеру.

В торжественных мероприятиях флотской столицы приняли участие Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Особые поздравления, хочу передать воинам-североморцам, которые в свой профессиональный праздник выполняют задачи в море, вдали от родной базы, от своих близких и любимых. Искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе на благо России и Северного флота, подчеркнул глава флотской столицы в своём выступлении.