XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан

Вчера, 15 октября, в 15 часов состоялось официальное открытие XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Разнообразны мероприятия начались для многочисленных участников форума с самого утра воскресенья: разнообразные выставки и мастер-классы. Но, чтобы посетить их, нужно попасть в медиа-центр фестиваля, где осуществляется серьёзная проверка представителей приехавших молодёжных делегаций из регионов страны. Поэтому здесь образовалась огромная очередь, которая еле-еле движется.

От Мурманской области в работе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов принимают участие 78 человек - это участники и волонтеры. Но на церемонии открытия участвовали только 18 членов нашей делегации.

Как мы уже сообщали, перед церемонией открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области. Встреча проходила на региональном стенде международного выставочного молодёжного бренда «YOUTH EXPO». XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи открылся зрелищным и ярким театрализованным шоу с участием популярных российских и зарубежных исполнителей.

Фото Екатерины ГЛАДЫШЕВСКОЙ.