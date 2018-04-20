Дмитрий Медведев проводит совещание с мурманскими рыбопромышленниками

В Мурманск с визитом приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер посетил рыбоперерабатывающую фабрику, которая находится в Минькино, после чего принял участие в совещании, которое посвящено проблемам отрасли.

Об итогах совещания и тех болевых точках, на которые обратили внимание премьер-министра России мурманские рыбаки, мы расскажем в эфире телеканала «Арктик-ТВ». Отметим, что на встрече также присутствует глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сообщается о приезде президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.

Совещание «Развитие рыбоперерабатывающей промышленности» транслируется для журналистов, присутствующих на месте.