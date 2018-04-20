Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?

«Темная лошадка» Магнус Рот

В рыбном бизнесе большие изменения. В этом году ожидается новое перераспределение квот на добычу рыбы по историческому принципу на 15 лет. Сам принцип распределения квот за последние 30 лет менялся не единожды. То чиновники принимали решение, то судьбу рыбопромышленников решали на аукционах, то распределяли квоты на определенный период – сначала на 5 лет, потом на 10, теперь на 15. Из других важных изменений последних лет – запрет на участие иностранных граждан в капитале российских рыбодобывающих компаний. Контроль у иностранного инвестора – квот не будет. Правда, есть компании на Дальнем Востоке, которые по мнению ФАС, закон пытались обойти. Вот и бодаются до сих пор ФАСовцы с рыбниками – одни пытаются отобрать квоты, другие доказывают, что иностранным инвесторам акции не принадлежат. Речь о АО ХК «Дальморепродукт», АО «ДМП-РМ» и ООО «Атлантика». На сегодняшний день их дела рассматривают суды. А к иностранным инвесторам, которые хотели бы обогатиться за счет российской рыбы, присматриваются все более пристально.

Хотя, по нашему мнению, присмотреться службам, отвечающим за соблюдение закона, нужно не только к современным потенциальным иностранным инвесторам, а может быть, и агентам, но и к тем, кто имел бизнес в России и раньше. Вот, например, небезызвестный в рыбном бизнесе Магнус Рот – он был то норвежским подданным, то гражданином Швеции, то, по информации из Интернета, скупал недвижимость в Гонконге. А сайт «Компромат» со ссылкой на одного из морских экологов «за рискованные и не всегда дружившие с законом операции» прозвал Рота «тресковым пиратом». Магнус Рот владел частью акций российской корпорации, неоднократно бывал в Мурманске. Начинал свою карьеру, дёшево продавая русскую рыбу через Скандинавию в конце 90-х годов, и достиг своего положения, судя по имеющимся в сети публикациям, благодаря нечестным операциям, в том числе незаконной промысловой деятельности, закреплении за собой квот и уклонения от уплаты налогов. С помощью капитала, связанного с теневыми судоходными предприятиями в так называемых «налоговых гаванях», странах, с пониженным налогообложением, Рот заработал миллионы на природных ресурсах из России.

На его деятельность обращали внимание и в Норвегии. Осенью 2004 года журналисты-расследователи в Скандинавии выяснили, что он участвовал в коррупционных схемах и организации рыболовства без лицензии. На шквал обвинений в медиа М. Рот ответил молчанием. Из-за растущего давления со стороны норвежских чиновников бизнес пришлось поспешно перенести в Гонконг. А в середине 2000-х он ушёл из компании, получив весомую единовременную выплату.

Что касается части бизнеса в России, то Магнус Рот, совершив выгодную сделку и получив приличную сумму денег, из российского бизнеса ушел – практически накануне решения о запрете участия иностранных граждан в наших рыбодобывающих компаний. И кажется все – иностранный инвестор к российскому бизнесу больше не имеет отношения, да вот хорошо плавающие в рыбной сфере люди упоминали в разговорах о том, что видели Магнуса в одной из центральных гостиниц города Мурманска и в последнее время. Какие дела его сюда приводят – неизвестно. Но появление такой фигуры, которая успела заработать миллионы на российской рыбе и российских квотах, которая вполне возможно вывозила из страны деньги, не декларируя их и не уплачивая налоги, должно вызывать повышенное внимание со стороны людей в погонах.

Сегодня о Магнусе Роте информации мало. Шведского предпринимателя и бизнесмена трудно отследить. Информация о нём удалена из поисковика Гугл. Это, возможно, говорит о том, что 61-летний мультимиллионер не хочет, чтобы его нашли. Нет и информации о том, чтобы его преследовали за какие-либо прошлые деяния. Видимо, история с Ротом - это еще один случай, когда деньги позволяют богатым избежать последствий своих действий, тем самым поощряя глобальную коррупцию. Сегодня, по слухам, он – полноправный владелец трёх холдингов в Норвегии. Все они были зарегистрированы в период с сентября 2016 года по январь 2017 года. Считается, что эти предприятия предоставляют консультационные услуги в сферах финансовой и инвестиционной деятельности, но есть мнение, что М. Рот вместе со своим налоговым консультантом с их помощью помогает другим уходить от налогов. Скажем так – рекомендует схемы, обкатанные на России, а может быть, и на Норвегии – ведь из информации из Интернета следует, что он живёт и платит налоги в Гонконге и Швейцарии, а вот о том, что он также на протяжении ряда лет жил в Норвегии сказано мало. Возможно, эти сведения Рот скрывает сам. Тогда возникает вопрос, выплатил ли он налоги этой стране, в которой так много заработал.

И как бы это не было печально для обычных граждан, но жизненная ситуация складывается так, что большинство благ в мире сосредоточено только лишь в руках жадного меньшинства. И Рот, судя из всего написанного выше, – один из тех людей, кто заработал состояние на незаконных сделках мирового масштаба. Именно поэтому сегодня наша редакция готова сотрудничать с иностранными СМИ и искать связи и контакты Рота в России и за рубежом, чтобы привлечь Магнуса Рота к ответственности за уклонение от уплаты налогов в Норвегии, Гонконге и России и другую его возможную преступную деятельность, в том числе предполагаемую отмывку денег, а также попытка выяснить, куда будет направлен его следующий удар.