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Городские хроники (6+)18.10.18 19:30

Дорожный беспредел не знает границ

Если внимательно следить за нашей рубрикой «Дорожный беспредел», посвящённой ситуации на дорогах, то можно увидеть всевозможные нарушения правил дорожного движения. Сегодня редакция представляет новую подборку видео с  регистраторов наших земляков.

Ночью на улице Подгорной водитель серебристого универсала попытался повернуть, чтобы заехать на территорию одного из автобоксов. Однако, водитель не рассчитал манёвр - встречный автомобиль не успел затормозить и протаранил «торопыгу». Автомобиль неудачного  водителя от удара  развернуло почти на 180 градусов.

Водитель другой машины двигался по улице Ломоносова, соблюдая скоростной режим. Но неожиданно на перекрестке показались два автомобиля. Инкассаторы, что спускались от Медсанчасти «Севрыба», остановились, чтобы предоставить приоритет движения, что и предписано правилами, а вот водитель белой «Тойоты» с левой стороны решил этого не делать. В итоге автомобили разъехались в сантиметре друг от друга.

Однако это нарушение не сравнится по дерзости с тем, что устроил другой участник дорожного движения. Двигаясь по улице Полярные Зори,  водитель машины «Рено Логан» решил сократить путь и через двойную сплошную повернул на стоянку.

На улице Заводской одностороннее движение, но  женщина за рулем легковушки, по-видимому, об этом не знала. Мало того, что у автоледи весьма странный стиль выезда с парковки, так она ещё и не запоминает  знаки. Когда водитель поняла, что движется не в ту сторону, то попыталась развернуть машину. Манёвр занял много времени.

 

 

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