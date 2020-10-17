ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь в условиях пандемии - экскурсии на борту самолёта и угандийские учителя идут в бизнес

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Аня Чайникова и Дима Ероха.

Мачу-Пикчу в Перу открыли только для одного туриста. Исключение сделали потому, что путешественник из Японии прожил в стране семь месяцев в ожидании возможности побывать в древнем городе.

Экскурсия на борту самолёта – такую услугу предлагают австралийцам. Авиапассажиры могут полюбоваться на красоты Нового Южного Уэльса с небольшой высоты.

Угандийские учителя частных школ осваивают новые профессии или открывают свой бизнес. Так им приходится поступать из-за пандемии. Школы в стране закрыты с марта.

Британские специалисты исследуют, какую пользу может принести мобильная связь 5G беспилотным автомобилям. Они также проверили качество изображения при видеозвонке с машины, которая едет с большой скоростью.

Нигерийская художница создаёт уникальные картины из отходов швейного производства. Материалом ей служат лоскутки яркой африканской ткани.

Лучшую частную коллекцию античных скульптур представили в Риме. Это собрание семьи Торлония, которая в XIX веке была одной из самых влиятельных и богатых.

Житель Каира владеет уникальной коллекцией старинных телефонов, принадлежавших звёздам кино, учёным и даже президенту. Увлечение раритетными аппаратами Хассан перенял от деда и отца.

Природозащитники Тайваня вступили в схватку со временем, чтобы спасти исчезающие виды растений. Они исследуют леса отдалённых островов и собирают образцы для дальнейшего сохранения.

На юге Португалии разрастаются плантации авокадо. Эти плоды приносят большой доход и пользуются высоким спросом. Однако деревья потребляют слишком много воды, и в регионе Алгарве её уже не хватает.

Рождественский сезон стартовал в «Selfridges» – одной из главных визитных карточек Лондона. Универмаг, который славится своими декорациями, приглашает посетителей вновь окунуться в атмосферу праздника.

Израиль первым в мире ввёл повторный карантин, парализовав при этом туристическую отрасль страны. Один из самых пострадавших – курортный город Эйлат. В прошлом году он принял два с половиной миллиона туристов, а что происходит на курорте сейчас – в нашем сюжете.