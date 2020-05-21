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Городские хроники (6+)21.05.20 19:30

МГТУ - полная «перезагрузка»

В Мурманском государственном техническом университете временно прекращены занятия и лекции, но это не значит, что жизнь вуза остановилось. Наоборот, сейчас  идёт серьёзная подготовка к предстоящему учебному году. Теперь у университета есть современный спортивный зал. А какие ещё приятные изменения ждут студентов и абитуриентов, узнавали журналпсты «Арктик-ТВ».

Выбор вуза и будущей специальности всегда труден. Помимо образовательной программы, родителей абитуриентов беспокоят простые бытовые вещи, которые сможет предложить учебное заведение. Для тех студентов, которые выбирают МГТУ, вопрос с проживанием отпадает автоматически - на территории университета действует общежитие. 

Анна Барышкина, студентка МГТУ: «Многих наших ребят беспокоит то, что в нём могут жить только иногородние. А многим ребятам и девушкам хочется вырваться из-под родительского крыла и начать взрослую жизнь, но сейчас говорят, что будет такая возможность».

Начать взрослую самостоятельную жизнь можно будет сразу в комфортных условиях. Совсем недавно в общежитии оборудовали современную прачечную, а также завершили ремонт душевых. Студенты такому обновлению рады и не могут сдержать эмоции.

Ярослав Карпухин, студент МГТУ: «Всё блестит, все такое белое и красивое, по сравнению с тем, что было. Мы ходили в корпус «П» и там далеко и не лучшие условия, по сравнению с тем, что было,  это просто идеально».

Также студенты ждут не дождутся, когда смогут возобновить тренировки в спортивном зале. После масштабного ремонта он больше похож на модный фитнес-клуб. Некоторые абитуриенты поступают в вуз ещё не до конца определившись в выборе жизненной траектории, на это есть несколько причин. Во–первых, ребята просто не представляют, чем нужно будет заниматься, получив, к примеру, диплом химика. А во-вторых, популярная ещё пять лет назад специальность сегодня может быть просто не востребованной. Поступая в МГТУ можно быть уверенным, что знания, которые здесь дают, будут актуальны до тех пор, пока существует Арктический регион.

Михаил Васёха, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела МГТУ: «Наибольшей популярностью у нас пользуются такие программы, как нефтегазовое дело, ПиПС, электрика, прикладная информатика.  В перспективе мы планируем открыть две новых магистратуры и бакалавриат по профессиям дорожное строительство и охрана труда и промышленная безопасность».

Подробнее о том, как один из старейших вузов готовится к новому учебному году, о том, как будет преображаться МГТУ в инновационный кампус, можно будет узнать в 20.00 в программе «Проще говоря», гостем которой стал проректор по административно-хозяйственной части Юрий Макаренко.

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