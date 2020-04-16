Городские хроники (6+)16.04.20 19:30
ОРВИ и грипп нам пока нестрашны
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом, по данным Роспотребнадзора, в Мурманской области ниже расчётных эпидемических величин.
Незначительное превышение пороговых уровней отмечается только среди взрослого населения. Заболеваемость определяют вирусы гриппозной этиологии преимущественно штамма Б. Причём заболевшие северяне, как правило, не были привиты.
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Последние комментарии
Светлана
16.04.20 13:58
Добрый день, прошу разместить информацию о вновь заболевших коронавирусом 16.04.2020 с разбивкой по населённым пунктам: 22 -Белокаменка, а остальные 19 - где? До сих пор такая информация была, а сегод
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
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