ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зимний дрифт, или Автоклуб «Юз 51» приглашает на соревнования любителей снежных заездов

Городские хроники (6+)Подробнее22.01.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зимний дрифт, или Автоклуб «Юз 51» приглашает на соревнования любителей снежных заездовВ ближайшие выходные в Мурманске пройдут соревнования по зимнему дрифту. А пока его участники готовят свои автомобили к зрелищным заездам, мы позвали в радиостудию одного из участников автоклуба «Юз 51» Константина Савву. Он в прямо эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет, где и когда пройдут дрифт-соревнования, а так поведает о том, что нужно настоящему гонщику для хорошей и безопасной езды.Подробнее21.01.19 19:15
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиГлавная городская газета празднует день рождения. В этом году «Вечернему Мурманску» -28!». За эти годы изменилось многое: коллектив, дизайн печатных полос, даже логотип. Но одно остается неизменным - высокий профессионализм журналистов и умение находить самые интересные темы.Подробнее18.01.19 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиМурманск готов к любым капризам непогоды - ежедневно на улицы города выходят сотни единиц снегоуборочной техники. Предприятие «Управление дорожного хозяйства» посетил глава администрации. Андрей Сысоев пообщался с коллективом и оценил перспективы развития важного для города учреждения.Подробнее16.01.19 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиПервый после полярной ночи рассвет жители Мурманска ждут с нетерпением. А если в ясный день первые лучи солнца показываются на горизонте, то отмечают это событие как настоящий праздник. В этом году день появления светила над сопками оказался пасмурным и ветреным, но акция «Первый рассвет» собрала сотни участников. Гости пили морошковый чай и насаждались панорамным видом.Подробнее28.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиЕдиная дежурно-диспетчерская служба Мурманска оснащена самыми современными устройствами, позволяющими оперативно реагировать на любое ЧП. Система включает в себя комплекс уличного видеонаблюдения и сервисы информирования населения. Такое техническое оснащение вкупе с профессионализмом специалистов экстренных служб позволили службе занять второе место в смотре-конкурсе Северо-Западного федерального округа.Подробнее26.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиВ Мурманске состоялось последняя перед новым годом встреча городских властей с представителями общественных организаций. Во время открытого диалога стороны поделились достижениями и наметили планы на будущее. Например, на 2019 год запланированы сразу несколько крупных проектов, один из которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина».Подробнее21.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиНа последнем заседании Совета депутатов города Мурманска народные избранники подвели итоги работы в уходящем году. Несмотря на то, что главный финансовый документ – бюджет 2019 года депутаты приняли раньше, серьёзных вопросов в повестке последнего в этом году заседания было много...Подробнее19.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиВ школе номер 42 в Мурманске открыли памятную доску заслуженному учителю России, депутату горсовета Евгению Шовскому. Многие годы он работал с молодёжью и, прежде всего, учил позитивному взгляду на жизнь.Подробнее14.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиДо Нового года – рукой подать. Но это не значит, что в конце декабря можно расслабиться. Такой возможности у властей Мурманска нет. На этой неделе депутаты горсовета приняли главный финансовый документ 2019 года.Подробнее12.12.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиОткрытие главной городской ёлки в Мурманске - праздник, который собирает на центральной площади областного центра тысячи людей. Волшебного момента, когда на пушистой красавице зажжётся радуга огней, с нетерпением и желанием ждут все. Торжественному событию не способны помешать ни снегопады, ни крепкие морозы.
12345.... Следующая → Последняя →
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Rastic83
21.01.19 10:30
Учитывая, что, по мнению авторов рейтинга, в лидерах управляемости находятся Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург на шестом месте, а Москва - на восьмом, то мо
Анастасия
21.01.19 10:22
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нам сожгли звонок в квартиру, расположенный на лестничной клетке ( в тамбуре перед самой квартирой есть еще один) должна ли управляющая компания его заменить? **
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире16:10Городские хроники (6+)16:25«Еда по правилам и без». ТВ-шоу (12+)17:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПрофицит бюджета страны составил в 2018 году 2,746 триллиона рублей - Минфин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – почти на 1 копейку-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 346 человек