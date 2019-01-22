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ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зимний дрифт, или Автоклуб «Юз 51» приглашает на соревнования любителей снежных заездов

В ближайшие выходные в Мурманске пройдут соревнования по зимнему дрифту. А пока его участники готовят свои автомобили к зрелищным заездам, мы позвали в радиостудию одного из участников автоклуба «Юз 51» Константина Савву. Он в прямо эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет, где и когда пройдут дрифт-соревнования, а так поведает о том, что нужно настоящему гонщику для хорошей и безопасной езды.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Главная городская газета празднует день рождения. В этом году «Вечернему Мурманску» -28!». За эти годы изменилось многое: коллектив, дизайн печатных полос, даже логотип. Но одно остается неизменным - высокий профессионализм журналистов и умение находить самые интересные темы.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готов к любым капризам непогоды - ежедневно на улицы города выходят сотни единиц снегоуборочной техники. Предприятие «Управление дорожного хозяйства» посетил глава администрации. Андрей Сысоев пообщался с коллективом и оценил перспективы развития важного для города учреждения.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Первый после полярной ночи рассвет жители Мурманска ждут с нетерпением. А если в ясный день первые лучи солнца показываются на горизонте, то отмечают это событие как настоящий праздник. В этом году день появления светила над сопками оказался пасмурным и ветреным, но акция «Первый рассвет» собрала сотни участников. Гости пили морошковый чай и насаждались панорамным видом.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска оснащена самыми современными устройствами, позволяющими оперативно реагировать на любое ЧП. Система включает в себя комплекс уличного видеонаблюдения и сервисы информирования населения. Такое техническое оснащение вкупе с профессионализмом специалистов экстренных служб позволили службе занять второе место в смотре-конкурсе Северо-Западного федерального округа.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске состоялось последняя перед новым годом встреча городских властей с представителями общественных организаций. Во время открытого диалога стороны поделились достижениями и наметили планы на будущее. Например, на 2019 год запланированы сразу несколько крупных проектов, один из которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина».

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На последнем заседании Совета депутатов города Мурманска народные избранники подвели итоги работы в уходящем году. Несмотря на то, что главный финансовый документ – бюджет 2019 года депутаты приняли раньше, серьёзных вопросов в повестке последнего в этом году заседания было много...

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В школе номер 42 в Мурманске открыли памятную доску заслуженному учителю России, депутату горсовета Евгению Шовскому. Многие годы он работал с молодёжью и, прежде всего, учил позитивному взгляду на жизнь.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

До Нового года – рукой подать. Но это не значит, что в конце декабря можно расслабиться. Такой возможности у властей Мурманска нет. На этой неделе депутаты горсовета приняли главный финансовый документ 2019 года.

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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Открытие главной городской ёлки в Мурманске - праздник, который собирает на центральной площади областного центра тысячи людей. Волшебного момента, когда на пушистой красавице зажжётся радуга огней, с нетерпением и желанием ждут все. Торжественному событию не способны помешать ни снегопады, ни крепкие морозы.