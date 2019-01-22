ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Зимний дрифт, или Автоклуб «Юз 51» приглашает на соревнования любителей снежных заездов

В ближайшие выходные в Мурманске пройдут соревнования по зимнему дрифту. А пока его участники готовят свои автомобили к зрелищным заездам, мы позвали в радиостудию одного из участников автоклуба «Юз 51» Константина Савву. Он в прямо эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет, где и когда пройдут дрифт-соревнования, а так поведает о том, что нужно настоящему гонщику для хорошей и безопасной езды.