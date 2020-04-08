Пожилых северян поддерживают волонтёры – современные тимуровцы

Волонтёры продолжают помогать одиноким пожилым пенсионерам. Молодые люди ежедневно закупают продукты и получают лекарства для тех людей, которые в силу возраста и по состоянию здоровья находятся в группе риска.

Каждое свое утро волонтёры начинают с похода в поликлинику. Там они по рецептам получают необходимые лекарства, загружают их в коробки и развозят по заявленным адресам одиноким пожилым людям, которым в период пандемии следует оставаться дома.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2 г. Мурманска: «Ежедневно волонтёры расписываются в журналах, чтобы ничего не пропало. Они реализуют рецепты и привозят лекарства на дом. Пациенты благодарят и мы очень рады этому взаимодействию».

Многие бабушки и дедушки зачастую хотят отблагодарить добровольцев в синих куртках за такую поддержку лично и зовут их в гости на чай.

Елизавета Кирьянова, волонтёр Штаба волонтёров города Мурманска: «Кончено приглашают, но мы не соглашаемся. Постоянно кто-то пытается что-то нам подарить, но мы ничего не принимаем, одинокие любят поговорить».

Перед каждым выездом активистам измеряют температуру, проводят инструктаж по технике безопасности, выдают средства индивидуальной защиты. Ежедневно волонтёры обрабатывают около 20 заявок. Молодые люди доставляют пенсионерам не только лекарства, но и продукты, а также корм для домашних животных.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Есть два телефона, которые работают сегодня, по которым сотрудники принимают заявки. Часть вопросов идёт в те органы, которые оказывают различную помощь, а другая - на доставку лекарств и продуктов первой необходимости».

Обратиться на «горячую линию» в Мурманске можно по номерам телефонов или электронной почте: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25 и murmansk.osso@yandex.ru

Пожилые люди в основном отличаются своей доверчивостью, этим зачастую пытаются воспользоваться злоумышленники, поэтому будьте бдительны и обращайте внимание на то, как одеты активисты. На них должны быть фирменные синие куртки с надписью «Я - волонтёр». К тому же у каждого добровольца есть при себе документы – паспорт и удостоверение.