Противоречивые проблемы с медицинскими масками

Кроме рабочих по благоустройству на рынке труда сейчас востребованы швеи. Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов разместило объявление о вакансиях швей-комплектовщиц, резчиков, раскладчиц, носильщиков.

Работа - на производстве или дома. Оплату обещают хорошую. За выходные на объявление откликнулись несколько десятков соискателей. Однако теперь предприятие столкнулось с новой проблемой – запасов медицинской марли с соответствующими сертификатами осталось на считанные дни. А вот заполярные колонии дефицита с материалом для изготовления масок не испытывают – в местные учреждения исполнения и наказания отправлены 7 тысяч метров марли.

Между тем по линии Минпромторга России в Заполярье доставили 300 тысяч одноразовых защитных масок. Это первая партия в рамках централизованных поставок в регионы. Полученное количество частично покроет потребность в этих средствах защиты. В первую очередь маски поступят в медицинские учреждения области, а так же в аптеки - граждан просят не создавать ажиотаж и не скупать маски в большом количестве. Это не последняя поставка.

В области так же достаточно антисептических средств, а запасов продовольственных товаров на складах торговых сетей хватит на 40-50 дней - об этом заявили на оперативном совещании в правительстве.