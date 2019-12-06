СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Хоккейный клуб «Мурман» открыл первую в сезоне череду домашних матчей. На стадионе «Строитель» наши хоккеисты сошлись с «Волгой» из Ульяновска. Игра выдалась непростой, но зрелищной.

А в здании Центрального стадиона профсоюзов состоялся турнир по боксу на призы почётного гражданина Мурманска Владимира Горячкина.

Волевые качества воспитывает не только спорт, но и учеба. Кадетской школе города Мурманска вручили знамя Кадетов МЧС России. Теперь у ребят есть стимул заниматься усерднее.

Воспитанники детского сада № 123 тоже гордятся своим учебным заведением, ведь оно, благодаря современным энергосберегающим технологиям, считается одним из самых комфортных в областном центре.

Но тепло есть не везде, например, жителям ряда домов микрорайона Абрам-Мыс не один год живут без горячей воды. Но даже в такой непростой ситуации люди порадовались тому, что их район украсили к новому году.

А уже 7 декабря в центре Мурманск откроют главную ёлку областного центра.

Своеобразным подарком мурманчанам можно считать и финал Региональной лиги КВН. Билеты на выступление раскупили за несколько дней. Быть может, игру кого-то из победителей юмористического сражения в будущем мы увидим в эфире федерального телеканала.

Подробно об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».