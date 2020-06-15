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Городские хроники (6+)15.06.20 19:30

«Точки роста» - в ЗАТО Александровск школы и образовательные учреждения ведут активную подготовку к новому учебному году

Учащихся ждут новшества и сюрпризы – в школах появятся «Точки роста».

Совсем скоро помещение, ранее предназначенное для уроков туда, станет ультрасовременным пространством, «точкой роста» для каждого ученика. Иными словами, теперь занятия можно не привязывать к конкретному кабинету, предметы станут мобильными, ведь карты, атласы, словари и другие учебные материалы можно будет развернуть прямо здесь – на широком экране с помощью проектора и компьютера. В кабинете можно будет организовывать конференции, а работа на прогрессивных устройствах станет доступной не только ученикам этой, но и других школ города.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Главная цель – это обхватить как можно больше детей дополнительным образованием, создать им новые условия для того, чтобы мы могли подготовить новые кадры - будущих инженеров, медиков, специалистов в различных областях».

Здесь же имеется и необходимый материал для того, чтобы расширить пространственное мышление школьника. 3D-ручки и принтеры позволят фантазии ребёнка работать на все 100%. Не исчезнут и привычные инструменты для урока труда - для станков и машин будет отведено отдельное помещение. Руководство школы уверено, что столярное и плотницкое дело - всё же основа основ.

Открытие современного Центра стало возможным благодаря гранту, полученному в рамках национального проекта. Конечно, чтобы осилить современное оборудование и уметь его обслуживать, учителя прошли переподготовку в областном центре «Лапландия». Там уже несколько лет успешно функционирует лаборатория.

Елена Усович, руководитель «Точки роста», учитель технологии школы №266, г. Снежногорск: «Все учителя, которые будут работать на «Точке роста», проходили обучение. Это учителя технологии, ОБЖ и информатики. Потому что меняется концепция преподавания этих предметов, мы прошли курсы содержания и совершенствования методик преподавания именно этих предметов».

«Точки роста» появятся и в других городах большого ЗАТО – в Гаджиево и Полярном.

В городе воинской славы готовят ещё один сюрприз, на этот раз для любителей классической и инструментальной музыки. Детская школа искусств работает над открытием виртуального концертного зала. Здесь тоже всё на этапе ремонта и закупок.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Даже знаменитые пианисты, которые устраивают в больших концертных залах представления, транслируя их онлайн, собрав зрителей на сто мест у нас, мы сможем вместе всё посмотреть такое грандиозное представление».

Одна из частей статьи расходов – это приобретение оборудования для слабослышащих людей. Звук в слуховые аппараты через специальное устройство будет поступать в разы чище, не принося никакого вреда участнику мероприятия. Большой экран, программы, пульты, компьютер и ещё много технических средств закуплено на грант. В августе учреждение отметит 55 лет, и уже активно готовится к празднованию. Более того, в 2021 году школа получила возможность закупить новые инструменты для классов фортепиано, виолончели, баяна, домры и других. Это тоже результат победы в конкурсе. Готовится школа и к капитальному ремонту, который пройдёт в 2022 году.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Если виртуальный концертный зал – это только федеральные деньги, то ремонт и покупка инструментов – это совместный: федеральный, региональный бюджеты и софинансирование из местного бюджета».

Руководство гарантирует, что концерты останутся бесплатными, планируются и виртуальные экскурсии по музеям. Представить учащимся и их родителям обновлённые современные пространства для обучения и роста учреждения готовятся в сентябре этого года.

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